Як відбілити постільну білизну / © Фото з відкритих джерел

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Біла постільна білизна з часом втрачає свою привабливість. Навіть якщо її регулярно прати, тканина поступово набуває сірого або жовтуватого відтінку. Причиною можуть бути жорстка вода, залишки мийних засобів, часте прання за невисокої температури та природне зношування волокон. Багато господинь намагаються повернути білосніжний колір за допомогою соди, оцту чи дорогих відбілювачів. Проте існує ще один перевірений спосіб, який використовували багато років тому. Для нього знадобиться звичайний нашатирний спирт.

Чому саме нашатирний спирт

Нашатирний спирт — розчин аміаку, добре розчиняє жирові забруднення, допомагає вимивати із тканини залишки порошку та пом’якшує дію жорсткої води. Саме через накопичення мінеральних солей і мийних засобів біла тканина часто стає тьмяною.

Крім того, цей засіб допомагає усунути неприємні запахи, які можуть залишатися у волокнах навіть після звичайного прання.

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Як правильно використовувати

Для одного повного завантаження пральної машини достатньо трьох столових ложок нашатирного спирту. Його додають безпосередньо до барабану перед початком прання разом із білою постільною білизною. Далі засипають звичайний пральний порошок або гель у відповідний відсік.

Найкращий результат дає програма для бавовни з температурою 60 °C, якщо виробник тканини дозволяє таке прання.

Після прання тканина може стати:

світлішою та свіжішою;

м’якшою на дотик;

без затхлого запаху;

більш приємною після прасування.

Особливо добре цей спосіб працює з білою бавовною та сатином, які з часом втрачають яскравість.

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Як посилити результат

Щоб постіль довше залишалася білою, варто також дотримуватися кількох простих правил.

Не перевантажуйте барабан пральної машини — тканина повинна вільно рухатися у воді. Білу білизну періть окремо від кольорових речей. Раз на кілька місяців очищуйте пральну машину від накипу та залишків мийних засобів. Після завершення циклу одразу діставайте білизну, щоб вона не набувала неприємного запаху.

Про що варто пам’ятати

Нашатирний спирт має різкий запах, тому працювати з ним бажано у добре провітрюваному приміщенні. Не змішуйте його з хлорними відбілювачами або іншими агресивними засобами, адже це може призвести до утворення небезпечних випарів.

Перед використанням також варто перевірити рекомендації виробника тканини на етикетці. Для делікатних матеріалів, шовку чи вовни цей спосіб не підходить.

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Якщо білизна дуже стара або має стійкі плями, одного прання може бути недостатньо. Однак регулярне використання цього способу допоможе підтримувати білу постіль чистою, свіжою та значно довше зберігати її охайний вигляд.

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