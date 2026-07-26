Фреймут з двома дітьми повернулася до України й показалася на відпочинку у мальовничому місці

Ольга Фреймут з дітьми / © instagram.com/freimutolia

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Українська телеведуча Ольга Фреймут, яка під час війни мешкає у Великій Британії, ненадовго повернулася до України разом із двома молодшими дітьми.

Для сімейного відпочинку знаменитість обрала Буковель. У фотоблогу Фреймут показала, як минають їхні канікули серед карпатських краєвидів, а також поділилася першими враженнями від поїздки.

А як вияивлося, початок відпочинку виявився не зовсім безтурботним. Уже в перший день ведуча пробила колесо автомобіля. На щастя, проблему швидко допомогли усунути працівники комплексу.

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Донька Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Діти Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Син Ольги Фреймут із братом / © instagram.com/freimutolia

Попри дощову погоду, родина не стала скасовувати розваги. Ольга показала підрослих дітей — сина Валерія та доньку Євдокію, які весело проводили час на свіжому повітрі. Зокрема, хлопець випробував родельбан, а сама телеведуча встигла насолодитися спокійним відпочинком на терасі з панорамним видом на гори та коктейлем.

Також Фреймут розповіла, що родина не змогла взяти із собою домашнього улюбленця — кота Шопена. За словами ведучої, тварина залишилася вдома через особливості авіаперельоту й щеплення.

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