Не викидайте шкірку кавуна: які смачні страви можна з неї приготувати

Що приготувати зі шкірки кавуна / © Unsplash

Реклама

Зазвичай фінал у кавуна один: соковита червона м’якоть зникає за лічені хвилини, а шкірка одразу відправляється на смітник. Але не варто викидати шкірку кавуна, доки не спробуєте смачні рецепти з неї. Розповідаємо, що приготувати з кавунової шкірки.

Порадами поділилися Petit Chef.

Що приготувати зі шкірки від кавуна: смачні ідеї

Експерти з безвідходного кулінарного руху переконують, що ця біла, хрустка та злегка солодкувата частина плоду — готовий цінний інгредієнт для оригінальних літніх страв. Виникає логічне запитання: чи можна їсти кавунову шкірку?

Реклама

Так, можна, але споживати варто не весь плід. Найбільшу користь і смак має саме білий прошарок між зеленою шкіркою кавуна та рожевою м’якоттю. Вона має нейтральний присмак, чудово вбирає спеції та підходить як для солоних, так і для солодких рецептів.

Головне правило безпеки та смаку — правильна попередня обробка. Зовнішню тверду зелену шкірку обов’язково зріжте. Інструкція з підготовки проста:

Ретельно помийте кавун. Зріжте зелену шкірку. Залишіть білий прошарок. Відділіть рожеву м’якоть. Чисту білу шкіру зберігайте в холодильнику протягом кількох днів.

Маринована кавунова шкірка для салатів: рецепт

Один із найвдаліших способів приготувати кавунову шкіру — замаринувати її. На виході виходить аналог маринованих огірків, але з ніжнішим і виразнішим відтінком. Для цього білу частину нарізають соломкою й складають у банку з оцтом, водою, сіллю, дрібкою цукру та спеціями.

Додайте перець, лавровий лист, насіння гірчиці, імбир або чилі. Після кількох годин у холодильнику закуска стає хрусткою та чудово доповнює сири, бутерброди й салати.

Реклама

А для тих, кому не хочеться навіть вмикати духовку, підійде швидкий експрес-маринад: тонку соломку приправте лимоном, оливковою олією, сіллю, перцем і м’ятою, після чого поставте у холодильник на 30 хвилин.

Смажена кавунова шкірка

Маловідомий, але смачний рецепт, — смажена кавунова шкірка. Білу частину нарізають смужками й обсмажують як звичайні овочі з олією, часником та спеціями.

Під час термообробки консистенція змінюється і стає м’якшою. Так у вас вийде гарнір до риби чи м’яса.

Варення з кавунової шкірки

Для любителів солодкого справжнім відкриттям стане варення. Шматочки білої шкірки проварюють із цукром, лимоном, ваніллю або корицею.

Реклама

В процесі варіння маса розм’якшується та перетворюється на десерт із ніжним смаком, який добре смакує з хлібом, йогуртом чи свіжим сиром.

Це також чудовий спосіб утилізувати великі обсяги обрізків кавуна.

Завдяки нейтральному смаку біла частина кавуна не псує загальний ансамбль страв. Серед інших оригінальних ідей кулінари пропонують натирати кавунову шкірку до салатів, додавати кубиками у смузі з лимоном і м’ятою, готувати кисло-солодкий чатні зі спеціями та оцтом, робити конфі з цукром і лимонною цедрою, додавати у літні соки та тонко нарізати з соєвим соусом і кунжутом.

Викидати кавунові шкірки — звична, але марнотратна звичка. Завдяки декільком простим крокам потенційні відходи перетворюються на оригінальну та екологічну страву на літньому столі.

Реклама

Біла пляма на кавуні: чи можна його їсти

Нагадаємо, світла ділянка на кавуні — польова мітка, утворюється там, де плід лежав на землі без доступу сонця. Якщо вона одна, тверда й гладка, — це нормально.

Проте її колір і розмір свідчать про якість: мала або занадто біла пляма вказує на незрілий плід без смаку, а насичено-жовта чи помаранчева гарантує тривале дозрівання й солодку м’якоть. Водночас наявність кількох м’яких, сірих плям із нальотом чи слизом є ознакою гнилі та псування.

Зовнішній вигляд решти шкірки також підказує стан плоду. На високий вміст цукру вказують густа суха коричнева «павутинка» від запилення бджолами, темно-зелена матова поверхня, а також кругла форма плоду. Натомість видовжені та занадто легкі кавуни зазвичай виявляються водянистими й прісними.

Щоб вибрати ідеальний кавун, шукайте екземпляр із великою жовтою плямою, матовою шкіркою з павутинкою та сухим зморшкуватим хвостиком. Обирайте найважчий серед однакових за розміром плодів та постукайте по ньому: стиглий кавун відгукнеться гучним, чітким і дзвінким басом.

Реклама

Новини партнерів