Фреймут с двумя детьми вернулась в Украину и показалась на отдыхе в живописном месте

Ольга Фреймут с детьми / © instagram.com/freimutolia

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Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая во время войны проживает в Великобритании, ненадолго вернулась в Украину вместе с двумя младшими детьми.

Для семейного отдыха знаменитость выбрала Буковель. В фотоблоге Фреймут показала, как проходят их каникулы среди карпатских пейзажей, а также поделилась первыми впечатлениями от поездки.

А как оказалось, начало отдыха оказалось не совсем беззаботным. Уже в первый день ведущая пробила колесо автомобиля. К счастью, проблему быстро помогли устранить работники комплекса.

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Дочь Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Дети Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Сын Ольги Фреймут с братом / © instagram.com/freimutolia

Несмотря на дождливую погоду, семья не стала упразднять развлечения. Ольга показала подросших детей — сына Валерия и дочь Евдокию, которые весело проводили время на открытом воздухе. В частности, парень испытал родельбан, а сама телеведущая успела насладиться спокойным отдыхом на террасе с панорамным видом на горы и коктейлем.

Также Фреймут рассказала, что семья не смогла взять с собой домашнего питомца — кота Шопена. По словам ведущей, животное осталось дома из-за особенностей авиаперелета и прививки.

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