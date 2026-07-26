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- Гламур
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Фреймут с двумя детьми вернулась в Украину и показалась на отдыхе в живописном месте
Ведущая проводит время с сыном и дочерью в Буковеле и уже успела попасть в небольшое происшествие.
Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая во время войны проживает в Великобритании, ненадолго вернулась в Украину вместе с двумя младшими детьми.
Для семейного отдыха знаменитость выбрала Буковель. В фотоблоге Фреймут показала, как проходят их каникулы среди карпатских пейзажей, а также поделилась первыми впечатлениями от поездки.
А как оказалось, начало отдыха оказалось не совсем беззаботным. Уже в первый день ведущая пробила колесо автомобиля. К счастью, проблему быстро помогли устранить работники комплекса.
Несмотря на дождливую погоду, семья не стала упразднять развлечения. Ольга показала подросших детей — сына Валерия и дочь Евдокию, которые весело проводили время на открытом воздухе. В частности, парень испытал родельбан, а сама телеведущая успела насладиться спокойным отдыхом на террасе с панорамным видом на горы и коктейлем.
Также Фреймут рассказала, что семья не смогла взять с собой домашнего питомца — кота Шопена. По словам ведущей, животное осталось дома из-за особенностей авиаперелета и прививки.