Дизель снова подорожал: цены на заправках Украины 26 июля

Цены на дизель 26 июля / © ТСН

Реклама

В воскресенье, 26 июля, самые большие украинские заправки обновили стоимость топлива. Средняя цена бензина А-95 составляет около 82 грн за литр, тогда как за литр дизельного топлива водителям придется отдать в среднем 88,48 грн. Рассказываем, где заправиться дешевле всего сегодня.

Об этом сообщает «Главком».

Цены на топливо 26 июля снова выросли: подорожал дизель

В целом крупнейшие операторы рынка пересмотрели ценники на топлива. Основной скачок стоимости за сутки касался дизеля — в одной из сетей его стоимость выросла сразу на 3 грн/л со вчерашнего дня.

Реклама

В то же время, розничные цены на бензины А-95, А-95+, А-92 и сжиженный газ остались практически без изменений.

Самые высокие ценники на бензин и дизель имеют сети «Окко», WOG и Socar. Самые доступные для водителей предложения имеют «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».

Стоимость горючего на украинских АЗС по состоянию на 26 июля 2026:

«UPG» : А-95 — 79,90; А-95+ — 81,90; ДТ — 86,50; ДТ+ — 88,50; А-100 — 88,90; Газ — 40,50

«ОККО» : А-95 — 82,90; А-95+ — 85,90; ДТ — 89,90; ДТ+ — 92,90; А-100 — 92,90; Газ — 41,90

«WOG» : А-95 — 83,50; А-95+ — 85,90; ДТ — 89,50; ДТ+ — 92,50; А-100 — 92,90; Газ — 41,90

«KLO» : А-95 — 80,40; А-95+ — 83,20; ДТ — 89,70; ДТ+ — 92,10; А-100 — 90,20; А-92 — 78,10; Газ — 41,90

«SOCAR» : А-95 — 85,40; А-95+ — 88,40; ДТ — 90,90; ДТ+ — 93,90; А-100 — 95,40; Газ — 41,90

«Укрнафта» : А-95 — 79,90; А-95+ — 82,90; ДТ — 85,90; ДТ+ — 87,90; А-92 — 77,90; Газ — 39,90

«БРСМ-Нафта»: А-95+ — 78,99; ГП — 86,99; ДТ+ — 89,99; Газ — 39,49

Дизельное топливо существенно опережает по стоимости бензин А-95 во всех сетях. Разница составляет от 6,00 до 7,00 грн на литре в пользу дизеля. Ценовой спред между самыми дорогими и дешевыми сетями составляет более 5,50 грн/л на бензин А-95.

Реклама

Цены на сжиженный газ имеют самый узкий коридор колебаний — от 39,49 грн/л до 41,90 грн/л.

Марка А-92 практически исчезла из ассортимента большинства крупных заправок — ее реализуют только единичные операторы.

Почему АЗС не могут сдерживать цены

Напомним, на украинском рынке топлива сложилась критическая ситуация: оптовая стоимость дизельного топлива превысила розничные цены на АЗС. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупреждает, что запас для сдерживания цен исчерпан.

Оптовые цены растут, что сводит маржу АЗС к минусовым показателям и заставляет станции работать на грани убыточности.

Реклама

Резкий ценовой скачок обусловлен четырьмя основными факторами: подорожанием дизтоплива в Европе на 22%, почти двукратным ростом ставок фрахта танкеров, дефицитом предложения из-за падения российского морского экспорта на 39% и ослаблением гривны по отношению к доллару и евро.

Все эти факторы делают повышение розничных цен неизбежным. По прогнозу эксперта, удорожание топлива на заправках будет происходить неравномерно и зависеть от того, как быстро в отдельных сетях закончатся старые запасы.

Новости партнеров