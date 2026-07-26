Путін може втратити Крим: експерт розповів про перший етап звільнення півострова

Крим. / © Getty Images

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Українські удари по транспортній та паливно-енергетичній інфраструктурі, а також по маршрутах постачання в тимчасово анексованому Криму можуть бути частиною першого етапу підготовки до його деокупації. Втім, наземну операцію все одно доведеться проводити.

Таку думку висловив військовий експерт Олексій Гетьман у в інтерв’ю «24 каналу».

Він пояснив, що такий підхід до звільнення Криму обговорювали й раніше. Його мета — ускладнити логістику та знищити ключові шляхи постачання, після чого окупанти на поступово втратять здатність вести бойові дії. За словами Гетьмана, ключовим елементом такого сценарію є фактична блокада півострова.

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«Залишається три шляхи у росіян: тікати через поки що існуючий Керченський міст, здатися в полон або просто загинути. Іншого виходу, коли нема чим воювати, іншого виходу в них нема», — заявив він.

Гетьман також прокоментував слова командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді про деокупацію Криму без класичного штурму. Експерт пояснив, що саме такий вигляд має сучасний контрнаступ.

«Так, це і є деокупація Криму. Це і є контрнаступ. Просто має він має не такий вигляд, як нам хотілось би», — сказав військовий експерт.

На думку Олексія Гетьмана, нинішні удари по ключових об’єктах є прикладом асиметричної стратегії, а її перший етап уже перебуває в активній фазі.

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Нагадаємо, раніше «Мадяр» заявляв, що Сили оборони України проводять операцію зі створення умов для ізоляції тимчасово окупованого Криму: завдають системних ударів по об’єктах логістики РФ. Зокрема, шляхах постачання та паливній інфраструктурі. Такі дії спрямовані на послаблення можливостей російського угруповання на півострові.

Водночас The Economist пише про те, що Україна перетворює окупований Крим на «ахіллесову пʼяту» РФ, бо нині він стає дуже вразливою ділянкою російської логістики. Повна ізоляція півострова могла б значно посилити переговорні позиції Києва. Водночас кампанія із застосуванням українських безпілотників проти стратегічних об’єктів інфраструктури вже демонструє відчутні результати.

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