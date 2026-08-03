30-річного чоловіка знайшли мертвим на могилі його коханої

В Ізраїлі на могилі коханої загинув чоловік / © Фото з відкритих джерел

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В Ізраїлі знайшли мертвим 30-річного чоловіка. Він загинув на могилі своєї коханої, яка стала жертвою терористів ХАМАС під час нападу 7 жовтня 2023 року.

Про це пише dailymail.com.

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Трагічний інцидент стався минулої суботи: 30-річний Бар Асраф застрелився біля могили Лірон Барди. Дівчина загинула на фестивалі в Ізраїлі, де на людей намали терористи ХАМАСу.

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Асрафа знайшла його сестра з вогнепальним пораненням у груди на кладовищі в Елкані на Західному березі. Незважаючи на оперативне втручання служб екстреної допомоги, чоловіка було визнано мертвим.

Бар Асраф і Лірон Барда / © Daily Mail

Сестра чоловіка розповіла, що родина святкувала весілля іншого брата. Асраф раптово покинув свято. Тоді жінка вирішила його розшукати і пішла на кладовище, оскільки її брат часто туди ходив.

«Раптом я побачила його, як він лежав поруч із могилою Лірон. Я сказала йому: „Вставай, що ти знову робиш?“ Тоді я зрозуміла, що він весь у крові. Я наступила на пістолет, що лежав поруч із ним. Я закричала. Я не могла нічого зробити... Я знала, що це кінець. Він помер у тому місці, де найбільше хотів бути, з тією жінкою, з якою найбільше хотів бути», - каже його сестра Лехі.

Як розповіли близькі до нього люди, Асраф майже три роки не міг змиритися зі смертю своєї дівчини.

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Мати Асрафа розповіла, що після смерті Барди її син вже ніколи не був таким, як раніше.

У квітні 2024 року з’явилася інформація про те, що 50 осіб, які вижили після трагедії на фестивалі в Ізраїлі покінчили життя самогубством протягом шести місяців після цієї трагедії.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня 2023 по центральних та південних районах Ізраїлю було завдано масованого ракетного удару зі сторони сектору Газа, до країни проникли терористи ХАМАС.

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