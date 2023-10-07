Ізраїль атакували ракети – до країни проникли палестинські військові (фото, відео)

По центральних та південних районах Ізраїлю вранці 7 жовтня було завдано масованого ракетного удару зі сторони сектору Газа. Внаслідок атаки є жертва та поранені.

Про це пише Times of Israel.

ЗМІ пишуть про проникнення палестинських військових на територію Ізраїлю – у кількох південних містах країни було чути стрілянину. Про точну кількість палестинських військових у країні наразі невідомо.

Щонайменше п’ять людей отримали поранення, відомо про одного загиблого.

Атака Ізраїлю / Фото: Associated Press

Атака по Ізраїлю 7 жовтня 2023/ Фото: скриншот

Фото: скриншот

Ізраїльські військові закликали жителів південного та центрального Ізраїлю залишатися ближче до бомбосховищ.

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу та міністр оборони Йоав Галант скликали термінову нараду з військовим керівництвом Ізраїлю для обговорення ситуації та подальших дій.

Палестинський ісламський рух ХАМАС оголосив про початок операції проти Ізраїлю під назвою "Повінь Аль-Акса".

Нагадаємо, Польща посилює свій кордон поблизу Білорусі та України – подробиці.

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