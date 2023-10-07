Що робити, якщо потрапили під завал: у ДСНС оприлюднили інструкцію

Рятувальники розробили інструкцію, як діяти, якшо ви опинились під завалами будинку внаслідок терористичних атак РФ.

В умовах війни, коли ворог ледь не щодня нещадно обстрілює не лише критичну інфраструктуру, але й цивільні житлові будинку, необхідно бути готовими до виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Якщо внаслідок ракетної атаки ворог поцілив у ваш житловий будинок і ви опинилися під завалами намагайтеся слідувати наступним порадам:

В першу чергу пам’ятайте, що до місця події вже прямують всі екстерні служби;

Кличте на допомогу, намагайтеся кричати, подавати сигнали ліхтариком від мобільного телефону або ж просто шматком тканини, стукайте по батареях, трубах. Важливо: ні в якому разі не використовуйте сірники чи запальнички – це може призвести до вибуху;

Рятувальники час від часу зупиняють всі роботи і влаштовують “хвилину тиші” аби почути людей, які опинилися під завалами. У цей час слід якомога голосніше кричати та подавати сигнали, щоб вас почули і помітили;

Якщо поряд є мобільний телефон та зв'язок зателефонуйте рідним або на номер 101 і повідомте, де перебуваєте;

Якщо вас помітили пам’ятайте, що потрібен час, щоб вас визволити, тож спробуйте заспокоїтися і чекати на допомогу;

Якщо вас ніхто не чує спершу оцініть обстановку навколо (чим вас притиснуло, що ви бачите перед собою, чи є поряд ще хтось);

Спробуйте обережно вивільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснуло уламком і звільнити її неможливо одразу розпочніть масажувати ділянку тіла вище затиснутої. Це потрібно, щоб підтримати циркуляцію крові та врятувати кінцівку;

Вкрай важливо не зрушити перекриття чи балки, на яких все тримається. Тому не намагайтеся самотужки розбирати завали довкола себе.

Якщо вам вдалося вибратися огляньте себе на наявність травм та ран. За можливості надайте собі та іншим першу домедичну допомогу (затампонуйте кровотечу, де можливо перев’яжіть шматком тканини);

Якщо розумієте, що немає сил і можливості вибратися самотужки продовжуйте кликати на допомогу та чекати на рятувальників;

В очікуванні порятунку намагайтеся не отримати переохолодження (якщо поряд є якийсь одяг спробуйте загорнутися в нього).

І найголовніше – аби мінімізувати шанси опинитися під завалами закликаємо не ігнорувати сигнал “Повітряна тривога” та слідувати в укриття. У разі його відсутності пам’ятайте про правило двох стін, що може врятувати ваше життя у випадку пошкодження будинку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у МВС показали перші кадри після цинічного удару російських військ по Харкову.

Крім того, ми раніше інформували, що російські окупанти завдали удару по селищу Гроза, що на Харківщині, вбивши 52 людини.

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