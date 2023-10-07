Что делать, если попали под завал: в ГСЧС обнародовали инструкцию

Спасатели разработали инструкцию, как действовать, если вы оказались под завалами дома в результате террористических атак РФ.

В условиях войны, когда враг ежедневно беспощадно обстреливает не только критическую инфраструктуру, но и гражданские жилые дома, необходимо быть готовыми к возникновению любых чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Если в результате ракетной атаки враг попал в ваш жилой дом и вы оказались под завалами, старайтесь следовать следующим советам:

В первую очередь помните, что к месту происшествия уже направляются все экстерные службы;

Зовите на помощь, старайтесь кричать, подавать сигналы фонариком от мобильного телефона или просто куском ткани, стучите по батареям, трубам. Важно: ни в коем случае не используйте спички или зажигалки – это может привести к взрыву;

Спасатели время от времени останавливают все работы и устраивают "минуту тишины", чтобы услышать людей, оказавшихся под завалами. В это время следует громче кричать и подавать сигналы, чтобы вас услышали и заметили;

Если рядом есть мобильный телефон и связь позвоните родным или на номер 101 и сообщите, где находится;

Если вас заметили помните, что нужно время, чтобы освободить вас, и попробуйте успокоиться и ждать помощи;

Если вас никто не слышит, сначала оцените обстановку вокруг (чем вас придавило, что вы видите перед собой, есть ли рядом еще кто-то);

Попытайтесь осторожно высвободить руки и ноги. Если часть тела прижало обломком и освободить ее невозможно, сразу начните массировать участок тела выше зажатого. Это нужно, чтобы поддержать циркуляцию крови и спасти концовку;

Крайне важно не сдвинуть перекрытия или балки, на которых все держится. Поэтому не пытайтесь самостоятельно разбирать завалы вокруг себя.

Если вам удалось выбраться, осмотрите себя на наличие травм и ран. По возможности предоставьте себе и другим первую медицинскую помощь (затампонируйте кровотечение, где возможно перевяжите куском ткани);

Если понимаете, что нет сил и возможности выбраться своими силами продолжайте звать на помощь и ждать спасателей;

В ожидании спасения старайтесь не получить переохлаждение (если рядом есть какая-то одежда попробуйте завернуться в нее).

И самое главное – чтобы минимизировать шансы оказаться под завалами, призываем не игнорировать сигнал “Воздушная тревога” и следовать в укрытие. В случае его отсутствия помните о правиле двух стен, что может спасти вашу жизнь в случае повреждения дома.

Напомним, ранее сообщалось, что в МВД показали первые кадры после циничного удара российских войск по Харькову.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские кафиры нанесли удар по поселку Гроза на Харьковщине, убив 52 человека.

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