В НБУ объяснили, что происходит с ценами в Украине

Темпы потребительской инфляции в Украине за последний месяц лета замедлились до 8,6%.

Об этом идет речь в новом макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины (НБУ).

"Ослабло и фундаментальное инфляционное давление, в том числе под влиянием улучшения ожиданий. По оценкам НБУ, инфляция замедлилась и в сентябре под влиянием этих же факторов", — говорится в сообщении НБУ.

Среди факторов замедления инфляции Нацбанк указал на увеличение производства овощей и арбузов, что произошло благодаря благоприятным погодным условиям и наращиванию объемов выращивания в отдельных регионах. На этом фоне цены на эти культуры также снижались.

Снижалась стоимость круп и муки из-за низких экспортных цен и больше, чем в прошлом году, урожая. Дешевело в августе и подсолнечное масло, поскольку снижаются внешние цены, а в сентябре на цены повлияло быстрое появление нового урожая.

"Темпы роста цен на другие виды продовольствия также снижались благодаря дальнейшему уменьшению давления со стороны издержек бизнеса в условиях улучшения инфляционных и курсовых ожиданий", — говорится в обзоре.

В то же время августовские цены на топливо сравнялись с прошлогодними, на фоне возврата полного налогообложения и истощения запасов. Однако, как отмечают в Национальном банке, уже в сентябре рост цен на топливо ускорился, поскольку на мировых рынках начала стремительно дорожать нефть.

Также замедлилось удорожание алкогольных напитков в условиях сохранения курсовой стойкости и давления со стороны теневого предложения.

"Сдерживал административную инфляцию и мораторий на повышение ряда тарифов на жилищно-коммунальные услуги", — уточнили в НБУ.

Напомним, аналитики инвестиционной компании Dragon Capital улучшили прогноз по внутреннему валовому продукту (ВВП) Украины, курсу гривны и инфляции до конца 2023 года. Так, по мнению специалистов, ВВП достигнет отметки в 4,5%, курс гривни не претерпит существенных изменений, а инфляция замедлится до 9%.

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