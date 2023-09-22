Цены на продукты в Украине: что подорожает осенью

Осенью в Украине подорожают практически все продукты.

Об этом сообщил советник директора агропромышленного комплекса львовского оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Иван Стефанишин, передает "РБК-Украина".

По его словам, вырастет цена на хлеб.

"Мука уже на 5-7% выросла в цене. В этом году аграрии использовали меньше удобрений и защиты от повреждения вредителями. Когда засевали озимую пшеницу — цены на удобрения резко выросли и, соответственно, аграрии не имели финансового запаса. Хлеб в ближайшее время вырастет в цене, уже пошла конкуренция за качественную муку. Дальше она будет усиливаться", – объяснил он.

Из-за нехватки ресурса вырастет стоимость мяса и птицы.

"Стоимость мяса будет однозначно расти, цена на свинину и птицу уже выросла на 10%. Свинина — из-за нехватки ресурса. Украина потеряла селекционно-племенную работу, уничтожено 16 породных линий в свиноводстве и выращивании крупного рогатого скота, ощутимо полную зависимость от импорта", – сказал Стефанишин.

Эксперт также прогнозирует удорожание молочных продуктов.

"По маслу – нет видимых причин для роста стоимости, разве что сопутствующие факторы, как стоимость топлива, энергетики. Проблема с сахаром возникнет из-за мировой проблемы дефицита сахара и проблемы Индии. Фактически урожай у нас хороший, площади увеличены, а цена будет расти из-за зависимости от зависимости мировых цен и того же роста экспорта", – указал он.

Что не будет дорожать

Украинские фермеры собрали хороший урожай овощей. Поэтому цены на них ниже, чем в прошлом. Упала цена на баклажаны, морковь, лук.

"Особенно баклажан, сейчас он стоит 20 гривен за килограмм, а в прошлом году в это время было 59 гривен. Морковь и лук вдвое упали по сравнению с прошлогодними. Морковь была 16 гривен за килограмм — в этом году 7-8, лук был 23 гривен — стал 12 Понемногу сезонно цена растет, но в целом по сравнению с прошлым годом овощи будут дешевле до первых заморозков", — добавил он.

Напомним, аналитики инвестиционной компании Dragon Capital улучшили прогноз по внутреннему валовому продукту (ВВП) Украины, курсу гривны и инфляции до конца 2023 года. Так, по мнению специалистов, ВВП достигнет отметки в 4,5%, курс гривны не претерпит существенных изменений, а инфляция замедлится до 9%.

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