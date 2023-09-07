В НБУ оценили темпы роста зарплат в Украине

Повышение выплат несистемное и часто не перекрывает инфляцию.

В Украине повышение зарплат происходит несистематично и часто не перекрывает инфляцию. Ситуация с доходами домохозяйств от оплаты труда в частном секторе сложная.

Об этом говорится в обзоре НБУ.

Оживление спроса на рабочую силу в условиях ограниченного предложения рабочей силы оказывало давление на рост номинальных заработных плат. Доходы домохозяйств поддерживают и выплаты из бюджета.

В первом полугодии 2023 года 59% предприятий не меняли зарплату. 34% опрошенных в среднем увеличили его на 12% с начала года в номинальном измерении.

14% опрошенных предприятий планируют повышать зарплату до конца 2023 года, 40% не планируют повышение, а 46% не определились.

Опросы свидетельствуют о дальнейшем усилении диспропорций на рынке труда. 38% респондентов в июле сказали о нехватке квалифицированных работников. В апреле их было 31%, отмечает регулятор.

Ранее в НБУ сообщили, что в Украине сохранилась тенденция повышения спроса на рабочую силу. На фоне этого украинцам начали увеличивать зарплату.

По данным Федерации профсоюзов, в Украине обсуждается перерасчет зарплат на 2024 год. Минимальную зарплату планируют увеличить до 7651 грн.

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