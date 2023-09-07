У НБУ оцінили темпи зростання зарплат в Україні

Підвищення виплат несистемне і часто не перекриває інфляцію.

В Україні підвищення зарплат відбувається несистематично та часто не перекриває інфляцію. Ситуація з доходами домогосподарств від оплати праці в приватному секторі складна.

Про це йдеться в огляді НБУ.

Пожвавлення попиту на робочу силу в умовах обмеженої пропозиції робочої сили тиснуло у бік зростання номінальних заробітних плат. Доходи домогосподарств підтримують і виплати з бюджету.

У першому півріччі 2023 року 59% підприємств не змінювали зарплату. 34% опитаних у середньому збільшили її на 12% від початку року у номінальному вимірі.

14% опитаних підприємств планують підвищувати зарплату до кінця 2023 року, 40% не планують підвищення, а 46% не визначились.

Опитування свідчать про подальше посилення диспропорцій на ринку праці. 38% респондентів у липні сказали про нестачу кваліфікованих працівників. У квітні їх було 31%, зазначає регулятор.

Раніше в НБУ повідомили, що в Україні збереглася тенденція підвищення попиту на робочу силу. На тлі цього українцям почали збільшувати зарплату.

За даними Федерації профспілок, в Україні обговорюють перерахунок зарплат на 2024 рік. Мінімальну зарплату планують збільшити до 7651 грн.

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