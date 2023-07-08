В Україні стало більше вакансій, а роботодавці підвищують зарплати - НБУ

В Україні збереглася тенденція підвищення попиту на робочу силу. На тлі цього українцям почали збільшувати зарплату.

Про це свідчать дані макроекономічного та монетарного огляду Національного банку України за підсумками червня 2023 року.

"Зростання кількості вакансій свідчило про посилення попиту на робочу силу. Це частково пояснюється сезонним пожвавленням у будівництві та сільському господарстві", — сказано у звіті.

На ринку праці ситуація залишалася стабільною: роботодавці продовжують активно шукати нових працівників, також не спостерігається скорочення в кількості вакансій. Водночас частка непрацюючих громадян скоротилася порівняно з початком 2023 року.

"Посилення конкуренції за робочу силу та збереження диспропорцій на ринку праці (регіональних і кваліфікаційних), пов'язаних, зокрема, з досі активною міграцією, на тлі низької бази порівняння зумовило відновлення зростання зарплат", — наголошують у НБУ.

Раніше в НБУ повідомили, що рівень середньої номінальної зарплати в Україні цього року зросте на 21,9%, а реальної, тобто з урахуванням інфляції, — на 3,7%.Як прогнозує НБУ, 2023 року зарплати українців підвищаться завдяки подальшій адаптації бізнес-сектору до роботи в умовах високих ризиків. Також на рівень зарплат впливатиме м'яка фіскальна політика. Надалі основним чинником стане підвищення попиту робочої сили в умовах прискорення економічного зростання.

За даними Федерації профспілок, в Україні обговорюють перерахунок зарплат на 2024 рік. Мінімальну зарплату планують збільшити до 7651 грн.

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