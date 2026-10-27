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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
18
Час на прочитання
3 хв

День ангела 3 листопада: кого та як вітати з іменинами

3 листопада 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 3 листопада

Який день ангела 3 листопада / © pexels.com

Хто святкує день ангела 3 листопада

3 листопада 2026 року привітайте з іменинами Богдана, Василя, Володимира, Георгія, Івана, Іллю, Йосипа, Миколу, Олександра, Павла, Петра, Семена, Сергія, Федора, Ганну, Світлану.

Богдан — старослов’янське походження, означає «Богом даний». В дитинстві добросердечний. В дорослому віці стає холодним.

Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як «цар». В дитинстві відкритий. В дорослому віці стає життєрадісним.

Володимир — старонімецьке коріння, тлумачиться як «володіє світом». В дитинстві любить порядок. В дорослому віці стає філософом.

Георгій — давньогрецьке походження, означає «землероб». В дитинстві дружелюбний. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає неквапливим.

Ілля — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «мій Бог Яхве». В дитинстві відвертий. В дорослому віці стає щирим.

Йосип — давньоєврейське походження, означає «нехай Бог винагородить». В дитинстві впертий. В дорослому віці стає працьовитим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “ переможець народів». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає рішучим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає вірним.

Павло — латинське походження, означає «молодший». В дитинстві рухливий. В дорослому віці стає доброзичливим.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «скеля». В дитинстві вихований. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Семен — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «почутий Богом в молитві». В дитинстві уважний. В дорослому віці стає добрим.

Сергій — латинське походження, означає «знатний». В дитинстві боягузливий. В дорослому віці стає справедливим.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як «подарунок Бога». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає рішучим.

Ганна — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «блага». В дитинстві доброзичлива. В дорослому віці стає працьовитою.

Світлана — старослов’янське походження, означає «світла». В дитинстві енергійна. В дорослому віці стає інтелігентною.

День ангела 3 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 3 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 3 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, допомагає долати труднощі та додає сил для здійснення мрій. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щасливих моментів і людей поруч, які дарують тепло та підтримку. Нехай у серці завжди живуть віра, надія й любов!

***

З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, спрямовує на правильний шлях і захищає від усього лихого. Бажаю, щоб кожен день приносив добрі новини, приємні зустрічі та нові можливості. Нехай у домі панують затишок і достаток, у родині — злагода, а в душі — гармонія та впевненість у завтрашньому дні.

***

Вітаю з іменинами! Бажаю Божого благословення, міцного здоров’я, щирої любові та добробуту. Нехай ангел-охоронець оберігає тебе на кожному кроці, допомагає у складні хвилини й дарує відчуття захищеності. Хай життя буде сповнене щасливих подій, теплих слів і здійснених бажань!

***

З Днем ангела! Від щирого серця бажаю тобі миру, радості, міцного здоров’я та безлічі приводів для усмішки. Нехай твій небесний заступник допомагає знаходити вихід із непростих ситуацій, оберігає від прикрощів і підтримує у важливих рішеннях. Бажаю, щоб тебе завжди оточували люблячі люди, у справах супроводжував успіх, а кожен новий день приносив щось добре й світле.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди тримає над тобою свої крила, захищає від життєвих бур і допомагає зберігати віру в краще. Бажаю, щоб доля була щедрою на щасливі зустрічі, добрі вчинки та приємні несподіванки. Нехай здійснюються найзаповітніші мрії, рідні будуть здоровими, а серце завжди знаходить причини для вдячності й радості. Божої опіки, благополуччя та світлих днів!

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