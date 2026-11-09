День ангела 16 листопада: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 16 листопада / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 16 листопада

16 листопада 2026 року привітайте з іменинами Василя, Віктора, Дмитра, Івана, Макара, Матвія, Миколу, Михайла, Сергія, Федора.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві життєлюбний, оптимістичний. В дорослому віці стає відкритим.

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Віктор — латинське ім’я, перекладається як «переможець». В дитинстві цілеспрямований, завзятий. В дорослому віці стає вольовим.

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Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «присвячений Деметрі». В дитинстві комунікабельний, веселий. В дорослому віці стає рішучим.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Макар — давньогрецьке ім’я, перекладається як «блаженний». В дитинстві вихований, чемний. В дорослому віці стає щирим.

Матвій — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «подарунок від Бога». В дитинстві скромний, не любить привертати до себе увагу. В дорослому віці стає принциповим.

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Микола — давньогрецьке походження, означає «переможець народів». В дитинстві тихий, боязкий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається «хто як Бог». В дитинстві ввічливий, щирий. В дорослому віці стає справедливим.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як «знатний». В дитинстві ніжний, спокійний. В дорослому віці стає сміливим.

Федір — давньогрецьке походження, означає «подарунок Бога». В дитинстві щирий, чесний. В дорослому віці стає працьовитим.

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День ангела 16 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 16 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів, допомагає долати труднощі та вказує правильний шлях. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щасливих моментів, любові та добрих людей поруч. Нехай у серці завжди живе віра, а в домі панують мир і достаток!

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб кожен день приносив приємні новини, щирі усмішки та нові приводи для радості. Нехай ангел-охоронець захищає від усього лихого, дарує сили, мудрість і натхнення. Бажаю здоров’я, благополуччя, здійснення заповітних мрій і Божого благословення на кожному кроці!

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Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел завжди тримає над тобою свої крила, оберігає від біди та допомагає у важливих справах. Бажаю щасливої долі, міцного здоров’я, щирої любові, родинного затишку й невичерпної життєвої енергії. Нехай кожен день буде наповнений добром!

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай Господь дарує здоров’я, сили та довгі щасливі роки життя, а небесний покровитель оберігає тебе і твою родину від усіх негараздів. Бажаю миру в душі, спокою в серці, достатку в домі та впевненості в завтрашньому дні. Нехай молитви будуть почуті, а добрі бажання здійснюються!

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З Днем ангела! Бажаю, щоб у житті завжди знаходилося місце для радості, приємних несподіванок і щасливих зустрічей. Нехай ангел-охоронець невтомно супроводжує тебе, допомагає приймати правильні рішення та відводить від усіх бід. Бажаю багато любові, щирих друзів, фінансового добробуту, міцного здоров’я та здійснення всього задуманого!

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