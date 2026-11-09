Яке церковне свято в Україні 16 листопада

Церковне свято 16 листопада / © pexels.com

Реклама

16 листопада (29 листопада), в православному календарі день пам’яті апостола і євангелиста Матея. Апостол Матей, якого також називають Матвієм, належав до числа дванадцяти учнів Ісуса Христа. У Новому Завіті він згадується серед апостолів, а в християнській традиції вважається автором Євангелія від Матея — однієї з чотирьох канонічних книг про земне життя, проповіді, смерть і воскресіння Спасителя.

Ім’я Матей має давньоєврейське походження та означає «дар Божий». У Євангелії від Марка і Євангелії від Луки цей апостол згадується під ім’ям Левій. У Євангелії від Матея його названо сином Алфея.

Реклама

До того як стати учнем Христа, Матей жив у Капернаумі — місті на березі Галілейського озера. Він працював митником, тобто збирав податки та мита для римської адміністрації.

Реклама

У ті часи митників часто зневажали. Вони співпрацювали з римською владою, яка встановлювала податкові збори на підкорених територіях. Крім того, деякі збирачі податків вимагали від людей більше грошей, ніж належало, залишаючи частину коштів собі. Через це митників вважали грішниками та людьми, які зрадили власний народ.

Саме з такого середовища Христос покликав майбутнього апостола.

Після покликання Матей став одним із дванадцяти апостолів. Він супроводжував Ісуса під час Його земного служіння, був свідком численних проповідей і чудес, навчався разом з іншими учнями та перебував поруч зі Спасителем у важливі моменти євангельської історії.

Матей належав до кола людей, яким Христос доручив особливу місію — поширювати звістку про Царство Боже. Після воскресіння Ісуса апостоли отримали завдання проповідувати Євангеліє всім народам.

Реклама

Відомості про подальше життя Матея в біблійних текстах досить обмежені. Книга Діянь апостолів згадує його серед учнів, які після вознесіння Христа перебували в Єрусалимі та разом молилися. Подальший шлях апостола описує переважно церковне передання.

Церковне свято в Україні 16 листопада за старим календарем

За старим календарем 16 листопада в Україні вшановували пам’ять святої княжни Анни Всеволодівни. Свята Анна Всеволодівна була онукою великого князя Ярослава Мудрого, дочкою київського князя Всеволода Ярославича та сестрою Володимира Мономаха. Вона присвятила своє життя служінню Богові, відмовилася від світського шлюбу та обрала чернечий шлях.

Прикмети 16 листопада

Народні прикмети 16 листопада / © pexels.com

Якщо 16 листопада випав сніг, зима буде сніжною.

Якщо вдарив мороз, найближчими днями очікували похолодання.

Туман цього дня віщував відлигу.

Що не можна робити 16 листопада

16 листопада намагаються утриматися від шопінгу. Особливо не рекомендують купувати новий одяг, оскільки, за народним повір’ям, такі придбання можуть обернутися клопотами та зайвими проблемами.

Що можна робити 16 листопада

У день пам’яті апостола Матвія віряни просять святого про духовну підтримку, стійкість перед спокусами та мудрість у вирішенні матеріальних питань. Його також вважають небесним заступником людей, чия діяльність пов’язана з грошима, літературою та мистецтвом. До нього звертаються по натхнення ті, хто пише тексти, працює з інформацією або займається фінансовими справами.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів