Яке церковне свято в Україні 18 листопада

Церковне свято 18 листопада / © pexels.com

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18 листопада (1 грудня), в православному календарі день пам’яті мучеників Платона і Романа. Святий Платон народився в місті Анкірі Галатійській (нині Анкара, Туреччина) у християнській родині. Його братом був святий мученик Антіох, який також постраждав за віру в Христа.

З дитинства Платон зростав у побожності, вивчав Святе Письмо та вирізнявся здібностями до навчання. Ще в юному віці він здобув ґрунтовні знання грецької філософії та красномовства. Згодом залишив батьківську оселю й почав подорожувати містами, де відкрито проповідував християнство серед язичників.

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Його промови привертали увагу слухачів переконливістю, мудрістю та знанням Святого Письма. Платон закликав людей відмовитися від поклоніння ідолам і навернутися до єдиного Бога.

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Така діяльність викликала невдоволення язичницької влади. Юнака схопили та привели на суд до правителя Агріппіна. Суддя спочатку намагався переконати Платона відмовитися від християнства за допомогою лестощів. Він навіть зауважив, що молодий проповідник міг би зрівнятися розумом із відомим філософом Платоном, якби визнав язичницьких богів.

Однак святий відповів, що мудрість античних мислителів, хоч і заслуговує на повагу, залишається обмеженою, тоді як справжня та вічна мудрість міститься в євангельському вченні.

Не досягнувши успіху, правитель запропонував Платону шлюб із багатою та знатною дівчиною, якщо той зречеться Христа. Юнак відмовився і від цієї пропозиції. Тоді його почали погрожувати катуваннями та смертю.

За переказами, мученика жорстоко били, піддавали тортурам і кинули до в’язниці, де тримали без їжі та води протягом 18 днів. Проте навіть після тривалих страждань він не відступився від своєї віри.

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Останньою вимогою судді було лише вимовити слова про велич язичницького бога Аполлона. Платон відмовився навіть від цього, не бажаючи зрадити Христа бодай одним словом.

Зрештою правитель наказав стратити християнина. За церковним переданням, святий Платон прийняв мученицьку смерть через усічення мечем. Його смерть датують 302 або 306 роком.

Життя святого мученика Романа

Святий Роман походив із Палестини та служив дияконом у християнській церкві міста Кесарії. Він присвятив своє життя служінню Богові, проповідуванню Євангелія та підтримці вірян.

Під час переслідувань християн Роман перебував в Антіохії, де продовжував поширювати християнське вчення. Він підтримував одновірців, закликав їх не боятися погроз і залишатися вірними Христу навіть перед обличчям смерті.

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Одного разу місцевий правитель Аскліпіад вирішив зруйнувати християнський храм. Роман закликав вірян захистити святиню та не дозволити знищити місце, де вони збиралися для молитви. Його рішучість надихнула християн, і намісник не наважився здійснити свій задум.

Згодом в Антіохії відбувалося велике язичницьке святкування, на яке зібралося багато людей. Роман відкрито засуджував поклоніння ідолам і закликав присутніх прийняти християнство. За це його схопили та привели на суд.

Під час допиту диякон продовжував сповідувати Христа. Його піддавали жорстоким катуванням, намагаючись змусити відмовитися від віри. Однак Роман залишався непохитним.

За церковним переказом, під час страждань він побачив серед натовпу юного християнина Варула. Святий звернув увагу правителя на хлопця та сказав, що дитина знає істинного Бога краще, ніж сам намісник.

Варула привели на допит. Попри юний вік, хлопець сміливо заявив, що визнає єдиного Бога — Ісуса Христа. За це його також піддали тортурам і засудили до страти. Мати Варула сама супроводжувала сина до місця страти.

Романа тим часом продовжували мучити. Спочатку його засудили до спалення, проте, за переказами, раптова злива загасила вогонь. Тоді мучителі наказали відрізати йому язик, сподіваючись припинити проповідування християнського вчення.

Однак церковне передання розповідає, що навіть після цього святий продовжував прославляти Бога та говорити зрозумілими словами. Зрештою його кинули до в’язниці, де за наказом імператора Максиміана Галерія задушили мотузкою. Це сталося приблизно 303 року.

Церковне свято в Україні 18 листопада за старим календарем

За старим календарем 18 листопада в Україні вшановували пам’ять святих мучеників Галактіона і Епістими. За церковним переданням, Галактіон жив у III столітті в сирійському місті Емеса. Він походив із язичницької родини, але після навернення батьків до християнства сам прийняв хрещення. Його наречена Епістима також стала християнкою. Згодом молоді люди вирішили присвятити себе духовному життю: роздали майно нужденним і вирушили до Синайської пустелі, де жили в молитві та пості. Під час переслідувань християн Галактіона схопили воїни. Дізнавшись про це, Епістима попросила дозволу супроводжувати його, щоб розділити страждання за віру. Обох піддали жорстоким катуванням, але вони не зреклися Христа. Зрештою мучеників стратили.

Прикмети 18 листопада

Народні прикмети 18 листопада / © pexels.com

Якщо випав сніг — зима буде сніжною.

Цього дня морозно — незабаром прийдуть сильні холоди.

Небо затягнуте хмарами — варто чекати на негоду.

Що не можна робити 18 листопада

Оскільки 18 листопада припадає на Різдвяний піст, вірянам радять утримуватися від гучних розваг, танців, веселощів і співів. День традиційно присвячують молитві, спокою та добрим справам.

Що можна робити 18 листопада

У народній традиції святим Платону та Роману моляться за родинну злагоду, добробут і спокій у домівці. Їх також просять про мудрість і терпіння у вихованні дітей. Вірять, що молитви до святих допомагають пережити холодний сезон, уберегти зібрані припаси та забезпечити достаток у господарстві протягом наступного року.

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