День ангела 18 листопада: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 18 листопада / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 18 листопада

18 листопада 2026 року привітайте з іменинами Миколу, Платона, Романа.

Микола — давньогрецьке походження, означає «переможець народів». В дитинстві тихий, спокійний, неквапливий. В дорослому віці стає рішучим, впевненим у собі.

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Платон — давньогрецьке ім’я, перекладається як «широкий в плечах». В дитинстві філософ, гарно вчиться, дружелюбний. В дорослому віці стає сконцентрованим на собі, постійним у відносинах.

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Роман — латинське коріння, тлумачиться як «римський громадянин». В дитинстві життєлюбний, оптимістичний, веселий. В дорослому віці стає непередбачуваним, схильним до любовних пригод.

День ангела 18 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 18 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, допомагає знаходити правильні рішення та додає сил у складні моменти. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щирої любові, родинного затишку та якомога більше щасливих подій у житті!

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З Днем ангела! Нехай кожен день приносить добрі новини, приємні зустрічі та нові приводи для радості. Бажаю, щоб у серці завжди панували гармонія й тепло, поруч були надійні люди, а всі мрії поступово ставали реальністю. Нехай ангел-охоронець береже тебе та твою родину!

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Щиро вітаю з іменинами! Бажаю Божого благословення, міцного здоров’я, невичерпної енергії та впевненості у власних силах. Нехай доля буде щедрою на приємні сюрпризи, життя дарує багато можливостей, а небесний заступник завжди допомагає оминати труднощі й обирати правильний шлях.

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У День ангела бажаю тобі миру, добра та благополуччя! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, захищає від усього лихого та допомагає долати життєві випробування. Бажаю тепла в домі, взаєморозуміння в родині, вірних друзів, здійснення задумів і щасливих моментів, які хочеться згадувати з усмішкою.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай у твоєму житті буде якомога більше світлих днів, щирих усмішок, добрих людей і приємних несподіванок. Бажаю, щоб вистачало сил на все задумане, здоров’я ніколи не підводило, а серце завжди знаходило причини для радості. Нехай ангел-охоронець оберігає тебе на кожному кроці, а доля веде до щастя та достатку!

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