Магнітна буря / © Associated Press

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Сьогодні, 18 листопада, очікується магнітна буря середньої потужності. Після майже тижня спокою вона піднялася до жовтого рівня — К-індексу 4,7.

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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Наразі швидкість сонячного вітру залишається на фоновому рівні. Водночас очікується прибуття потоку швидкісного сонячного вітру з корональної діри, що може дещо посилити його активність. Через це, пояснюють науковці, можливі активні геомагнітні умови.

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Магнітна буря 18 листопада. ФОТО: \Мeteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі і до початку і після сильного збурення впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.

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