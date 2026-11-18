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Магнітна буря 18 листопада: яка її потужність
Найближчим часом очікується посилення сонячного вітру через потік із корональної діри, що може спричинити активізацію геомагнітної обстановки.
Сьогодні, 18 листопада, очікується магнітна буря середньої потужності. Після майже тижня спокою вона піднялася до жовтого рівня — К-індексу 4,7.
Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Наразі швидкість сонячного вітру залишається на фоновому рівні. Водночас очікується прибуття потоку швидкісного сонячного вітру з корональної діри, що може дещо посилити його активність. Через це, пояснюють науковці, можливі активні геомагнітні умови.
Зауважимо, що магнітні бурі і до початку і після сильного збурення впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.