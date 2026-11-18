Магнитная буря / © Associated Press

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Сегодня 18 ноября ожидается магнитная буря средней мощности. После почти недели покоя она поднялась до желтого уровня – К-индекса 4,7.

Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.

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В настоящее время скорость солнечного ветра остается на фоновом уровне. В то же время, ожидается прибытие потока скоростного солнечного ветра из корональной дыры, что может несколько усилить его активность. Поэтому, объясняют ученые, возможны активные геомагнитные условия.

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Магнитная буря 18 ноября. ФОТО: \Meteoagent.

Заметим, что магнитные бури и до начала и после сильного возмущения влияют на здоровье людей. Особенно склонны к ухудшению метеозависимые самочувствия, лица с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут быть головные боли, повышенное давление, слабость, бессонница и т.д.

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