Фінансовий гороскоп на липень 2023 року

Липень – час боротьби за свої ресурси та пошуку себе у сфері фінансів і ділового партнерства. Наявні спілки вимагатимуть реорганізації, перегляду домовленостей, вибудовування нової стратегії професійного розвитку з урахуванням свого досвіду та знань.

В липні відбудеться багато закулісних війн за фінанси, а угоди й перерозподіл коштів у цей період будуть вкриті таємницями та обманами. Венера, яка відповідає за партнерство та гроші, від 23 липня до 4 вересня – у ретроградному русі, що позначиться на грошовій сфері не найкращим чином. Аспект з'єднання Венери з Чорним Місяцем та напруженості з Ураном може давати часті збої в роботі інтернет-банкінгу, труднощі під час проведення електронних платежів. У липні ми отримуємо досвід подолання подібних проблем.

18 липня Місячні Вузли змінять вісь знаків зодіаку: Висхідний Вузол увійде до знака Овна, а Низхідний, відповідно, до знака Терези. Місячні Вузли характеризують соціальні процеси й суспільні настрої, в період від 18 липня 2023 року до середини січня 2025 року переміщатимуться віссю взаємин. Багато людей вже від другої половини липня змушені будуть перебудовуватися на нові ритми, але на раніше створеному фундаменті, на вже наявній базі.

У третій декаді липня краще не витрачати гроші на автомобілі та дорогу електроніку, бо ці придбання завдадуть збитків – за ремонт доведеться викласти велику суму. Також краще утриматися від витрат, пов'язаних зі зміною іміджу. Бажання часто змінюються в цей період і те, що здавалося необхідним учора, сьогодні виявиться абсолютно марним.

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ОВЕН

В першій декаді липня енергії Чорного Місяця розм'якшують вашу свідомість і ведуть до світу ілюзій, послаблюючи вашу концентрацію та працездатність. Після 10 липня поступово до вашого повсякденного життя повернуться впорядкованість і динаміка у професійній сфері. Проблеми, з якими доведеться неодноразово зіткнутися на початку місяця, до кінця липня вдасться вирішити, і навіть отримати хороший прибуток. Хоча цей процес буде не дуже швидким, тенденція до покращення у всіх сферах все ж є.

ТЕЛЕЦЬ

Всі ваші думки будуть зайняті роботою та бажанням збільшити доходи. Але липень 2023 року – не найсприятливіший місяць для цього. Намагайтеся впоратися без другої та третьої сторін у вирішенні фінансових питань, інакше опинитеся у ще більш невигідному становищі. Розраховуйте лише на себе, і не варто хвилюватися через фінанси – на життя вам вистачить, а все інше зачекає. Будь-який активний відпочинок буде вкрай доречним і принесе багато щасливих моментів та збільшення особистого ресурсу.

БЛИЗНЯТА

Необхідно маневрувати й домовлятися, і тоді ви не пропустите жодного шансу заробити. Зустрічі з давніми партнерами та колегами сприяють фінансовим справам. Якщо хочете змінити місце роботи, погоджуйтеся, але встигніть перейти до 23 липня. Останній тиждень місяця може принести безліч перешкод, обманів і неприємних розмов. Не варто підписувати важливі, а тим більше фінансові папери в цей період. Вдалими будуть проєкти з партнерами та колегами з інших країн.

РАК

Для нормального розвитку ділових взаємин і хороших заробітків необхідно зробити зусилля над собою та скувати свої емоції. Розважливість і практичний підхід до справ допоможе не лише заробити, але й отримати перспективи переходу на більш високооплачувану посаду. Підприємці зможуть підвищити обороти компанії, але для цього доведеться прискоритися та провернути всі справи до 23 липня. Трохи консерватизму, мінімум нововведень – і ваші справи отримають продовження в подальшому.

ЛЕВ

Початок місяця потішить вас відповідними обставинами в розвитку кар'єри, а також подарує удачу, що зрештою приведе до успіху. В цей період вас вирізнятимуть швидкий спритний розум, винахідливість і гарне почуття гумору. Партнери й колеги це оцінять, тому ви будете затребувані та зможете створити для себе фінансову подушку безпеки на весь місяць. Попри те, що гроші надходитимуть регулярно, витрати все ж плануйте помірно і скромно.

ДІВА

Незначні непорозуміння у фінансовій сфері, ймовірні на початку місяця, не вплинуть на сприятливе завершення подій. Зараз на вашому боці чимало однодумців, які можуть бути доброю підтримкою в переговорах із закордонними чи іногородніми колегами, а також під час вирішення юридичних проблем. Останні кілька днів місяця у професійній сфері відкриються нові перспективи. Ви стаєте сміливішими й самостійнішими, домагаючись вирішення питань, які хвилюють вас, максимально ефективним способом.

ТЕРЕЗИ

В першій половині липня фінансова ситуація доволі стабільна. Окрім звичайних заробітків, ви можете розраховувати на великий прибуток від вдалих операцій із предметами мистецтва та краси. Друга половина місяця виявиться для вас дуже непростою, можливі втрати через необдумані витрати. Всередині вас можуть вирувати протиріччя і конфліктність, але під час взаємодії із зовнішнім світом ви будете налаштовані дуже рішуче та з легкістю зможете переконувати всіх навколо у своїй правоті.

СКОРПІОН

Для професійної сфери місяць доволі сприятливий. Можете розраховувати на пристойний прибуток від раніше виконаної роботи. Багато представників знака в цей період багато їздитимуть з робочих питань, контактуватимуть із новими людьми. У третій декаді липня ваш дохід безпосередньо залежатиме від вашої здатності налагоджувати стосунки з партнерами та клієнтами з минулого, колишніми колегами. З цими людьми можливі нові вигідні угоди.

СТРІЛЕЦЬ

Фінансове становище в цей період хоча й нестабільне, але на сімейні та базові потреби вистачатиме. Деяка напруженість щодо колег і керівництва може затьмарювати ваш настрій. Якщо проблеми у професійній сфері затяглися, варто замислитися над зміною місця роботи чи професії. Намагайтеся в першій і другій декадах місяця зайнятися документацією, офіційними паперами, виправити всі помилки, закрити проблемні питання.

КОЗОРІГ

Ймовірні нові пропозиції від колишніх колег і партнерів, і вони можуть виявитися набагато вигіднішими за колишні. У липні вашою головною турботою стануть організаційні справи та різноманітні господарські заходи в бізнесі. Можливо, йтиметься про розширення справи, а також про різні операції з нерухомістю. Багато з вас знайдуть підробіток, використовуючи своє хобі і таким чином поєднавши корисне з приємним. Хороший прибуток, а також цікаві проєкти чекають на тих, хто працює в Мережі "Інтернет". Але наприкінці місяця зменште активність, відпочиньте.

ВОДОЛІЙ

У фінансовому плані цей період нейтральний. Високих доходів не буде, але й витрати будуть мінімальними. Якщо занудьгували у професійній сфері, варто організувати конференцію, інший захід, який поєднує активних та прогресивних людей. Цього разу всі заплановані заходи йтимуть гладко, без затримок і проблем. Для розширення бізнесу підприємцям знадобляться хороші юристи й компетентні співробітники. Але варто цим займатися в першій половині липня.

РИБИ

Гарний прибуток принесе індивідуальна діяльність, а від колективних заходів краще відмовитися. Поряд – потрібні люди, і це сприятливим чином позначиться на справах. У першій половині місяця фінансові операції проходитимуть без зволікань. Люди, які працюють за наймом у великих компаніях, зіткнуться зі збільшеною відповідальністю, яку покладають на них керівники. Якщо є можливість, оформіть відпустку у другій половині липня, наберіться сил перед непростим серпнем.

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