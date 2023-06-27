Финансовый гороскоп на июль 2023 года

Июль – время борьбы за свои ресурсы и поиска себя в сфере финансов и делового партнерства. Существующие союзы потребуют реорганизации, пересмотра договоренностей, выстраивания новой стратегии профессионального развития с учетом своего опыта и знаний.

В июле произойдет много закулисных войн за финансы, а сделки и перераспределение средств в этот период будут покрыты тайнами и обманами. Венера, отвечающая за партнерство и деньги, с 23 июля по 4 сентября в ретроградном движении, что отразится на денежной сфере не лучшим образом. Аспект соединения Венеры с Черной Луной и напряжения с Ураном может давать частые сбои в работе интернет-банкинга, трудности при проведении электронных платежей. В июле мы получим опыт преодоления подобных проблем.

18 июля Лунные Узлы сменят ось знаков Зодиака: Восходящий Узел войдет в знак Овна, а Нисходящий - соответственно, в знак Зодиака Весы. Лунные Узлы характеризуют социальные процессы и общественные настроения, в период с 18 июля 2023-го до середины января 2025-го года будут перемещаться по оси взаимоотношений. Многие люди уже со второй половины июля вынуждены будут перестраиваться на новые ритмы, но на ранее созданном фундаменте, уже имеющейся базе.

В третьей декаде июля лучше не тратить деньги на автомобили и дорогую электронику, т.к. эти покупки принесут убытки – за ремонт придется выложить большую сумму. Также лучше воздержаться от затрат, связанных со сменой имиджа, например. Желания часто меняются в этот период, и то, что казалось необходимым вчера, сегодня окажется абсолютно бесполезным.

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ОВЕН

В первой декаде июля энергии Черной Луны будут размягчать ваше сознание и уводить в мир иллюзий, ослабляя вашу концентрацию и работоспособность. После 10 июля постепенно в вашу повседневную жизнь вернется упорядоченность и динамика в профессиональной сфере. Проблемы, с которыми придется не раз столкнуться в начале месяце, к концу июля удастся решить и даже получить хорошую прибыль. Хотя этот процесс будет не особенно быстрым, тенденция к улучшению по всем сферам все-таки имеется.

ТЕЛЕЦ

Все ваши мысли будут заняты работой и желанием увеличить доходы. Но июль 2023-го - не самый благоприятный месяц для этого. Постарайтесь обходиться без вторых и третьих сторон в решении финансовых вопросов, иначе окажетесь еще в более невыгодном положении. Рассчитывайте только на себя, и не стоит переживать из-за финансов – на жизнь вам хватит, а остальное подождет. Любой активный отдых будет как нельзя кстати и принесет много счастливых моментов и увеличение личного ресурса.

БЛИЗНЕЦЫ

Необходимо маневрировать и договариваться, и тогда вы не упустите ни одного шанса заработать. Встречи с давними партнерами и коллегами благоволят денежным делам. Если хотите сменить место службы, соглашайтесь, но успейте перейти до 23 июля. Последняя неделя месяца может принести множество препятствий, обманов и неприятных разговоров. Не стоит подписывать важные, а тем более финансовые бумаги в этот период. Удачными будут проекты с партнерами и коллегами из других стран.

РАК

Для нормального развития деловых взаимоотношений и хороших заработков необходимо сделать усилие над собой и сковать свои эмоции. Расчетливость и практичный подход к делам поможет не только заработать, но и получить перспективы перехода на более высокооплачиваемую должность. Предприниматели смогут повысить обороты компании, но для этого придется ускориться и провернуть все дела до 23 июля. Немного консерватизма, минимум нововведений - и ваши дела получат продолжение в дальнейшем.

ЛЕВ

Начало месяца порадует вас подходящими обстоятельствами в развитии карьеры, а также подарит удачу, что в итоге приведет к успеху. В этот период вы будете отличаться быстрым изворотливым умом, изобретательностью и хорошим чувством юмора. Партнеры и коллеги это оценят, поэтому вы будете востребованы и сможете создать для себя финансовую подушку безопасности на весь месяц. Несмотря на то, что деньги будут поступать регулярно, все же расходы планируйте умеренно и скромно.

ДЕВА

Незначительные недоразумения в финансовой сфере, вероятные в начале месяца, не повлияют на благоприятный исход событий. Сейчас на вашей стороне немало единомышленников, которые могут быть хорошей поддержкой в переговорах с зарубежными или иногородними коллегами, а также при решении юридических проблем. В последние несколько дней месяца, в профессиональной сфере откроются новые перспективы. Вы становитесь смелее и самостоятельнее, добиваясь решения волнующих вас вопросов максимально эффективным способом.

ВЕСЫ

В первой половине июля финансовая ситуация довольно стабильна. Помимо обычных заработков вы можете рассчитывать на большую прибыль от удачных операций с предметами искусства и красоты. Вторая половина месяца окажется для вас очень непростой, возможны потери из-за необдуманных покупок. Внутри вас могут раздирать противоречия и присутствовать конфликтность, но при взаимодействии с внешним миром вы будете настроены весьма решительно и с легкостью сможете убеждать окружающих в своей правоте.

СКОРПИОН

Для профессиональной сферы месяц достаточно благоприятный. Можете рассчитывать на приличную прибыль от ранее проделанной работы. Многие из представителей знака в этот период будут много ездить по рабочим вопросам, контактировать с новыми людьми. В третьей декаде июля ваш доход напрямую будет зависеть от вашей способности налаживать отношения с партнерами и клиентами из прошлого, бывшими коллегами. С этими людьми возможны новые выгодные сделки.

СТРЕЛЕЦ

Финансовое положение в этот период хоть и нестабильно, но на семейные нужды и базовые потребности будет хватать. Некоторая напряженность в отношении с коллегами и руководством могут омрачать ваше настроение. Если проблемы в профессиональной сфере затянулись, стоит задуматься над сменой места работы или профессии. Постарайтесь в первой и второй декадах месяца заняться документацией, официальными бумагами, исправить все ошибки, закрыть проблемные вопросы.

КОЗЕРОГ

Вероятны новые предложения от бывших коллег и партнеров, и они могут оказаться гораздо выгоднее прежних. В июле вашей главной заботой станут организационные дела и различные хозяйственные мероприятия в бизнесе. Возможно, речь пойдет о расширении дела, а также о различных операциях с недвижимостью. Многие из вас найдут подработку, используя свое хобби и таким образом совместив полезное с приятным. Хорошая прибыль, а также интересные проекты ожидают тех, кто работает в Сети. Но в конце месяце снизьте активность, отдохните.

ВОДОЛЕЙ

В финансовом отношении этот период нейтрален. Высоких доходов не будет, но и расходы будут минимальны. Если заскучали в профессиональной сфере, стоит организовать конференцию, другое мероприятие, объединяющее активных и прогрессивных людей. На этот раз все запланированные мероприятия будут идти гладко, без задержек и проблем. Для расширения бизнеса предпринимателям понадобятся хорошие юристы и компетентные сотрудники, но этим заниматься стоит в первой половине июля.

РЫБЫ

Хорошую прибыль принесет индивидуальная деятельность, а от коллективных мероприятий лучше отказаться. Рядом нужные люди, и это самым благоприятным образом отразится на делах. В первой половине месяца финансовые операции будут проходить без проволочек. Работающие по найму в больших компаниях люди столкнутся с возросшей ответственностью, которую возлагают на них начальники. Если есть возможность, оформите отпуск во второй половине июля, наберитесь сил перед непростым для вас августом.

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