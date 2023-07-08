Байден объяснил, какие гарантии безопасности США могут предоставить Украине

США могут предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии с Израилем, не предполагающие вступления в НАТО.

Соединенные Штаты Америки готовы предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии с Израилем после войны.

Об этом президент США Джо Байден сказал в интервью CNN.

"Я долго говорил с Зеленским об этом. США будут готовы оказать помощь, пока будет продолжаться этот процесс после войны. Мы готовы оказывать помощь в безопасности, такую как оказываем Израилю. Мы готовы обеспечить предоставление оружия, которое нуждается для того, чтобы защитить себя", — сказал президент США.

Журналисты отмечают, что такие гарантии безопасности — это 10-летнее обязательство, которое берут на себя США. Они предполагают предоставление пакетов военной и финансовой помощи, а также возможность совместного производства.

Напомним, на фоне украинского контрнаступления и неудачного мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России лидеры Европейского Союза пытаются согласовать долгосрочные гарантии безопасности для Украины.

Однако Австрия выступает против предоставления гарантий безопасности для Украины на уровне Европейского союза по окончании войны.

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