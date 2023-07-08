"Освободительное оружие": Резников объяснил, как ВСУ будут использовать кассетные боеприпасы

Министр обороны Алексей Резников заявил, что кассетные боеприпасы помогут нанести как можно больше потерь российским оккупантам.

Об этом он написал в Twitter.

По его словам, кассетные снаряды являются освободительным оружием, которое поможет освобождать украинские территории, спасая жизнь солдат.

"Хочу подчеркнуть, что при реализации нашего неотъемлемого права на самооборону мы и дальше будем строго соблюдать все международные гуманитарные конвенции, подписанные и ратифицированные Украиной", — отметил министр.

Резников заявил, что Украине нужно вернуть территории и сохранить жизнь людей, для чего необходимо нанести больший урон врагу.

"Чем больше потерь мы им нанесем, тем больше жизней украинцев сможем спасти. В наших интересах сохранить жизнь наших солдат. Вот почему мы будем продолжать делать это, используя все у нас смертоносные вооружения", — подчеркнул глава ведомства.

Также Резников назвал пять принципов, которых Украина будет придерживаться при применении кассетных боеприпасов:

применение только для деоккупации своих территорий. Украина не будет обстреливать ими территорию России

не использовать боеприпасы в городской застройке, а только в районах сосредоточения российских войск для прорыва линий обороны

строгий учет применения кассетных снарядов

территории, где применялись эти боеприпасы, будут приоритетными для разминирования

сообщения партнерам об использовании этих снарядов для отчетности и контроля

Напомним:

7 июля в администрации президента США Джо Байден официально подтвердили передачу Украине кассетных боеприпасов. Киев взял на себя письменные обязательства, что будет разумно использовать эти снаряды. Впоследствии Джо Байден объяснил, почему все же было принято "непростое решение" об отправке в Украину кассетных боеприпасов. По его словам, Киеву нужны боеприпасы для контрнаступления.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации прокомментировали передачу Украине кассетных боеприпасов Соединенными Штатами Америки. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале спикера ведомства Марии Захаровой 7 июля.

"Применение кассетных боеприпасов — это военное преступление", — написала Мария Захарова.

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