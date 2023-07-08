В Минобороны подвели итоги 500 дней полномасштабной войны

Анна Маляр рассказала о достижениях Сил обороны на разных направлениях.

Заместитель министра обороны Анна Маляр подвела итоги 500 дней широкомасштабной войны России против Украины.

Об этом Маляр сообщила в Telegram.

497 дней назад мы разрушили ожидания "о Киеве за три дня" и миф о "второй армии мира".

462 дня назад мы освободили Киевщину и север Украины, российские СМИ впервые заговорили о своем отступлении, как о жесте доброй воли.

451-й день, как защитники Украины отправили российский крейсер "Москва" на дно Черного моря.

380 дней назад Украина получили от союзников первые Himars.

373 дня, как был освобожден остров Змеиный.

305 дней назад началось контрнаступление в Харьковской области, "беспрецедентно быстрое наступление с поразившим весь мир каскадным обвалом обороны россиян", — напомнила Маляр.

273 дня, как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать россиянам логистику, и 239 дней назад "вернули наш Херсон", отметила замминистра.

113 дней назад Украина добилась ордера на арест президента РФ Владимира Путина в Гааге.

80 дней, когда получили от партнеров мощные средства ПВО – систему Patriot.

65 дней с тех пор, как впервые сбили российскую "сверхзвуковую" ракету "Кинжал".

"Именно в этот момент наши воины в тяжелых боях освобождают оккупированные земли на востоке и юге", — добавила заместитель министра обороны.

Маляр также подчеркнула, что "совсем скоро начинаем обучение пилотов на F-16. Впереди – победа".

Напомним, россияне несут огромные потери в войне против Украины. За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 630 российских захватчиков. Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года по 8 июля 2023 года ликвидировали около 233 тысяч 440 российских захватчиков.