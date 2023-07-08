В Минобороны подвели итоги 500 дней полномасштабной войны

Анна Маляр рассказала о достижениях Сил обороны на разных направлениях.
Заместитель министра обороны Анна Маляр подвела итоги 500 дней широкомасштабной войны России против Украины.
Об этом Маляр сообщила в Telegram.
- 497 дней назад мы разрушили ожидания "о Киеве за три дня" и миф о "второй армии мира".
- 462 дня назад мы освободили Киевщину и север Украины, российские СМИ впервые заговорили о своем отступлении, как о жесте доброй воли.
- 451-й день, как защитники Украины отправили российский крейсер "Москва" на дно Черного моря.
- 380 дней назад Украина получили от союзников первые Himars.
- 373 дня, как был освобожден остров Змеиный.
- 305 дней назад началось контрнаступление в Харьковской области, "беспрецедентно быстрое наступление с поразившим весь мир каскадным обвалом обороны россиян", — напомнила Маляр.
- 273 дня, как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать россиянам логистику, и 239 дней назад "вернули наш Херсон", отметила замминистра.
- 113 дней назад Украина добилась ордера на арест президента РФ Владимира Путина в Гааге.
- 80 дней, когда получили от партнеров мощные средства ПВО – систему Patriot.
- 65 дней с тех пор, как впервые сбили российскую "сверхзвуковую" ракету "Кинжал".
"Именно в этот момент наши воины в тяжелых боях освобождают оккупированные земли на востоке и юге", — добавила заместитель министра обороны.
Маляр также подчеркнула, что "совсем скоро начинаем обучение пилотов на F-16. Впереди – победа".
Напомним, россияне несут огромные потери в войне против Украины. За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 630 российских захватчиков. Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года по 8 июля 2023 года ликвидировали около 233 тысяч 440 российских захватчиков.
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