В ГУР объяснили, зачем на ЗАЭС приезжал посланник от Путина

На территорию оккупированной Запорожской атомной электростанции прибыл первый заместитель руководителя администрации Владимир Путина – Сергей Кириенко.

В ГУР объяснили цель визита Кириенко.

"Официальная цель приезда Кириенко – ознакомление с состоянием дел на станции и проверка общей безопасности. Неофициально – посланник Путина должен был продемонстрировать отсутствие панических настроений, а также попытаться решить проблемные вопросы, связанные с комплектованием станции персоналом. Согласно полученной информации, на станции проведено совещание с участием Кириенко и гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого относительно дополнительного стимулирования потенциальных работников из России, для этого планируется предоставлять россиянам жилье, изъятое у украинцев, покинувших территорию Энергодара. Планируется, что таким образом будет расселено до 4 500 россиян. Однако желающих приехать на ЗАЭС немного", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним:

6 июля первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко и так называемый глава Запорожской области Евгений Балицкий посетили ЗАЭС и заявили, что станция продолжает "нормально работать" под российским контролем.

Аналитики ISW считают, что Кириенко и Балицкий побывали на станции, чтобы представить Россию как "умного телохранителя ЗАЭС, а их риторика может свидетельствовать о том, что РФ отступает от резких предупреждений о неизбежной катастрофе на станции".

Эксперты ISW считают, что заявления россиян по поводу ЗАЭС направлены на то, чтобы отбить у Запада желание поддерживать Украину. Также оккупанты своими действиями хотят отбить желание в ВСУ идти в контрнаступление в оккупированной Запорожской области.

Глава Главного управления военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что опасность техногенной катастрофы на ЗАЭС постепенно снижается. До этого украинские официальные лица заявляли, что российские военные на крышах двух реакторов могли установить взрывчатку.

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