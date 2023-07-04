Потенциальный теракт на ЗАЭС: что говорят в России

В РФ традиционно разгоняют слухи, что именно Украина атакует станцию.
В РФ активно разгоняют информацию о возможном запланированном взрыве на ЗАЭС, обвиняя в этих намерениях Украину.
Так советник гендиректора "Росатома" Ренат Карчаа заявил, что Украина в ночь на 5 июля якобы "собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе". Кроме того, он добавил еще одну чушь, что "ВСУ ударят по ЗАЭС "Точкой-У" с боеголовкой, начиненной ядерными отходами".
По его словам, "Киев тщательно спланировал эту операцию с помощью Запада".
"С одной стороны, это безумный украинский режим, потерявший, судя по всему, последние остатки разума. А с другой стороны, их настоящие хозяева за океаном, которым безразлично, что произойдет с территориями, с людьми", – нагло сказал Карчаа в комментарии одному из пропагандистских изданий.
Заявлению советника главы "Росатома" не верят даже некоторые сами пропагандисты.
Так, пропагандист Сергей Мардан заявил, что такие заявления должен делать глава российской разведки или генштаба.
Напомним, ВСУ сегодня, 4 июля официально сообщили о возможной подготовке провокации на территории Запорожской АЭС.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк оценил угрозу теракта на Запорожской АЭС как 50/50. По информации мэра Энергодара, Запорожскую АЭС покинул персонал из "Росатома" и часть коллаборантов.
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