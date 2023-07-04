Потенциальный теракт на ЗАЭС: что говорят в России

В РФ традиционно разгоняют слухи, что именно Украина атакует станцию.

В РФ активно разгоняют информацию о возможном запланированном взрыве на ЗАЭС, обвиняя в этих намерениях Украину.

Так советник гендиректора "Росатома" Ренат Карчаа заявил, что Украина в ночь на 5 июля якобы "собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе". Кроме того, он добавил еще одну чушь, что "ВСУ ударят по ЗАЭС "Точкой-У" с боеголовкой, начиненной ядерными отходами".

По его словам, "Киев тщательно спланировал эту операцию с помощью Запада".

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"С одной стороны, это безумный украинский режим, потерявший, судя по всему, последние остатки разума. А с другой стороны, их настоящие хозяева за океаном, которым безразлично, что произойдет с территориями, с людьми", – нагло сказал Карчаа в комментарии одному из пропагандистских изданий.

Заявлению советника главы "Росатома" не верят даже некоторые сами пропагандисты.

Так, пропагандист Сергей Мардан заявил, что такие заявления должен делать глава российской разведки или генштаба.