Уже 50/50: Подоляк оценил угрозу теракта на ЗАЭС

По его словам, россияне боятся последствий юридического характера от международного сообщества, в том числе для "Росатома".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк оценивает угрозу теракта на Запорожской АЭС как 50/50.

Об этом он заявил в эфире общенационального телемарафона.

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"Пятьдесят уже на пятьдесят. Почему? Потому что с одной стороны они (Россия, — ред.) понимают: мир смотрит внимательно. И они понимают последствия юридического характера, в том числе для "Росатома" — они будут однозначно, если что-то Россия захочет сделать", – говорит Подоляк.

Он пояснил, что РФ использует террористические методы ведения войны, потому что противодействовать наступательным операциям нет сил. Таким образом Кремль хочет предотвратить проигрыш любым путем.

Напомним, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов в интервью The War Zone рассказал, что у россиян уже все готово к совершению подрыва Запорожской АЭС.

Глава МИД Дмитрий Кулеба, комментируя ситуацию на Запорожской АЭС, заявил, что Россия готовит новый план.

По информации мэра Энергодара, Запорожскую АЭС покинул персонал из "Росатома" и часть коллаборантов.

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