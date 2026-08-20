«Розовая мечта» Путина: у Зеленского рассказали, согласятся ли на выборы во время войны

Михаил Подоляк / © Associated Press

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Проведение выборов в Украине во время полномасштабной войны может усилить внутренние противоречия и создать дополнительные возможности для вмешательства России в политические процессы.

Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Delfi, комментируя слова бывшего министра обороны Михаила Федорова о выборах.

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«Федоров абсолютно делает заявку на свою политическую карьеру. Наверное, будет формировать определенную политическую группу, которая, конечно, будет как-то называться. Это абсолютно нормальное проявление демократии даже во время войны», – сказал он.

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В то же время советник ОП подчеркнул, что проведение выборов сейчас создало бы серьезные риски для внутренней стабильности.

«Общественный консенсус очень жесткий – провести выборы и при этом не разорвать страну изнутри невозможно», – заявил Подоляк.

Почему выборы могут быть выгодны России

По словам советника ОП, Кремль традиционно пытается влиять на избирательные процессы в других странах и использовать их для дестабилизации.

«Понятно, что это одна из розовых мечт, условно говоря, субъекта Путина. Поэтому Россия всегда вкладывается в выборы в разных странах, пытается на них как-то влиять», - сказал Подоляк.

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Он добавил, что Москва делала это и в Украине.

"В Украине, кстати, Россия тоже очень активно влияла: создавала свои партии, инвестировала в эту тему, создавала политические разделения Украины - правобережная, левобережная, идеологические противостояния и так далее", - отметил советник ОП.

По его мнению, в случае начала избирательной кампании Кремль попытался использовать ее для достижения целей, которых не смог достичь военным путем.

"Если сейчас будет избирательная кампания, то он сможет попытаться решить вопрос изнутри, потому что у него не получилось сделать это прямой агрессией", - подытожил Подоляк.

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Ранее сообщалось, что призыв экс-министра обороны Украины Михаила Федорова провести выборы в условиях войны вызвал острую дискуссию и ударил по позициям президента Владимира Зеленского.

Однако эксперты издания CNN предостерегают, что такой процесс не только технически невозможен, но может привести к полному внутреннему хаосу и стать выгодным “подарком” для Москвы.

По данным СМИ, теперь Фёдоров планирует поездку в США, где может встретиться с представителями Вашингтона. В Офисе президента заявили, что не располагают информацией о таких планах.

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