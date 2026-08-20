Федоров бросил Зеленскому политический вызов в самый неудачный момент — Bloomberg

Михаил Федоров / © Associated Press

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Призыв бывшего министра обороны Михаила Федорова к проведению президентских выборов в Украине звучит безрассудно и неправильно.

Об этом пишет обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

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«Аргументы, озвученные Федоровым в его девятиминутном обращении, бесспорно верны. Владимир Зеленский был избран президентом в 2019 году, и его пятилетний срок истек два года назад», — отмечает автор.

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Конституция Украины запрещает проведение выборов во время военного положения, однако Михаил Федоров прав в том, что война, развязанная Россией против Украины, может продолжаться еще годами, создавая неизбежные проблемы политической ответственности.

«Проведение выборов во время войны не стало бы вызовом для российского диктатора Владимира Путина. Это было бы ответом на его молитвы. Кремль годами призывает к выборам в Украине. Цель диктатора — посеять сомнения в легитимности Владимира Зеленского. Также он стремится расколоть и дестабилизировать Украину из-за неизбежной политической поляризации, которую спровоцировали бы такие выборы», — продолжил он.

По мнению обозревателя, Украина не может отвлекаться на все эти факторы. Украинцев ждет самая суровая зима за все годы полномасштабной войны. Подготовка к этому периоду должна быть приоритетом для страны, и большинство населения это понимает. Президент Владимир Зеленский столкнулся с глубоким политическим кризисом на фоне нового коррупционного скандала и публичных призывов к проведению выборов.

Последние заявления Федорова

Увольнение Федорова стало результатом кадровых перетурбаций, начатых Зеленским. Вместо того чтобы уйти тихо, бывший министр провел пресс-конференцию, где открыто заявил о конфликте с тогдашним главнокомандующим ВСУ Александром Сырским из-за препятствования оборонным реформам.

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Под давлением общества Зеленский уволил Сырского, однако не удовлетворил требование о восстановлении в должности Федорова. С тех пор бывший глава Минобороны активно выступает в СМИ, настаивая на глубоких изменениях в Вооруженных силах, что расценивается как потенциальный вызов действующему президенту.

Однако призыв Федорова провести выборы открыл дискуссию о том, как должны работать демократические механизмы, если война будет продолжаться долго.

Федоров в своем обращении подчеркнул, что демократия не может быть заложницей России и заявил о необходимости проведения выборов.

«Мы воюем именно потому, что хотим остаться свободным европейским государством. Поэтому мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине восстановить полноценный демократический процесс даже при длительной войне. Это сложно. Нужно обеспечить право голоса военных, миллионов украинцев за границей, людей в регионах прифронтовых. Необходимо обеспечить безопасность избирательного процесса, независимость институтов и доверие к результату», — сказал он.

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Реакции на заявление экс-министра

Обращение Михаила Федорова 18 августа можно считать началом его политической карьеры в неполитическое время, считает публицист Виталий Портников.

Политолог и руководитель аналитического центра «Деловая столица» Вадим Денисенко тоже говорит о «начале политической игры».

«Заявление Михаила Федорова кому-то кажется слабеньким, потому что не названы фамилии. Кому-то сильному, потому что они выступают против Зеленского и ждали от Федорова определенности. Но теперь это уж точно начало политической игры. И игры шире кампании Федорова», — написал он в Facebook.

Бывший замминистра обороны Виталий Дейнега убежден, что Федоров «сделал фальстарт своей президентской кампании».

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