В Украине надвигается аномальная жара из Африки, прожарит до +37: синоптик назвал точные даты

Жара в Украине / © Pixabay

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В конце недели, 21-22 августа, Украину охватит аномальная жара, которая придет из Африки. Ожидается 35-37 градусов.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

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По его словам, эта волна жары будет короткой.

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«Причина такой аномалии — поступление в Украину сухого раскаленного африканского воздуха через Балканский полуостров. Дополнительно интенсивному прогреванию будет способствовать малооблачное небо и длительный солнечный прогрев земной поверхности», — говорится в его прогнозе.

Синоптик добавил, что ночи уже становятся ощутимо прохладнее, но днем еще сохраняется летнее тепло.

Погода в Черкасской области

По синоптическим расчетам, а уже в воскресенье, 23 августа, синоптическая ситуация начнет меняться. Черкасскую область пересечет атмосферный фронт с северо-запада. Местами возможны небольшие кратковременные грозовые дожди. Температура ночью 15-20 °, днем более комфортная 25-30 °. На следующей неделе, 24 августа, будет преобладать солнечная, сухая и комфортная погода. Температура ночью снизится до 10-15 °, днем приятные 22-27 °.

Синоптик предупредил, что в области преобладает 5-й класс пожарной опасности.

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Погода в Украине на 21 августа

Напомним, в четверг, 21 августа, в Украине будет относительно теплая погода. По данным Укргидрометцентра, самая низкая ночная температура воздуха, а именно +17 градусов, ожидается в Луганской области и Крыму, а самая высокая дневная — +35 градусов в Черновицкой области.

Ранее синоптики предупреждали, что в Украину возвращается жара. С 20 августа температура воздуха начнет расти. Главная причина — с южных широт в Украину снова начнет поступать субтропический воздух.

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