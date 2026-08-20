ВАКС определяет меру пресечения для Микитася по делу "Мидас": арест или рекордный залог

Максим Микитась / © Укринформ

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Высший антикоррупционный суд в четверг, 20 августа, начал рассмотрение ходатайства прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения в отношении бывшего народного депутата Максима Микитася, который является одним из фигурантов нового расследования НАБУ и САП, связанного с делом «Мидас».

Об этом из зала суда сообщает корреспондент ТСН.

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По предварительной информации, прокурор САП будет ходатайствовать о заключении Микитася под стражу с возможностью внесения залога в размере 200 миллионов гривен.

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В то же время сторона защиты обратилась в суд с просьбой перенести продолжение рассмотрения дела на пятницу, 21 августа, объяснив это тем, что текст ходатайства адвокаты получили лишь накануне в 22:30 и не успели полностью ознакомиться с материалами.

«Ночь тяжелая», — так представитель защиты объяснил необходимость дополнительного времени для подготовки.

Несмотря на это, судебное заседание продолжилось, и ВАКС приступил к рассмотрению аргументов сторон по вопросу о мере пресечения.

Подробности дела

Как сообщил корреспондент ТСН, новое уголовное производство касается предполагаемой схемы сбора и легализации средств для внесения залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Именно в рамках этого расследования прокурор САП во время заседания перечислил лиц, упоминаемых в материалах дела.

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Среди них — бывшая заместительница главы Офиса президента Ирина Мудра, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики ОП Виктор Дубовик, заместительница министра юстиции Елена Ференс, действующий народный депутат Вадим Столар, бизнесмен Василий Астион, а также бывшие руководители государственного «Сенс Банка» Николай Гладищенко и Олег Ступак и начальница департамента банка Людмила Снигур.

Также в списке фигурируют люди, связанные с Максимом Никитасом: его подчиненный Валентин Елизаров, Никита Тарковский, водитель Егор Меркулов и охранник Александр Остапенко.

Пятое подозрение от НАБУ и САП

Для Максима Микитася это уже пятое подозрение, предъявленное детективами НАБУ и прокурорами САП. Три уголовных дела, в которых бывший депутат имеет статус подозреваемого, уже находятся на рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде.

В настоящее время суд решает вопрос о мере пресечения по новому делу, а рассмотрение ходатайства прокурора продолжается.

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Напомним, в среду, 19 августа, бывшей заместительнице главы Офиса президента Ирине Мудрий вручили уведомление о подозрении в рамках расследования дела о легализации средств, которым занимаются НАБУ и САП.

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