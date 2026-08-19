От Банковой до Рады: кто из чиновников и нардепов засветился в новых пленках НАБУ и что им предъявляют

Операция НАБУ «Форест Гамп» / © ТСН

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В среду, 19 августа, НАБУ и САП провели спецоперацию «Форест Гамп», шокировавшую украинское общество. К ней причастны высокопоставленные должностные лица Офиса президента и народные депутаты, которые, по версии следствия, подозреваются в отмывании средств для внесения залога за одного из фигурантов расследования «Мидас».

Кто из действующей власти, по данным СМИ, фигурирует в спецоперации НАБУ и САП «Форест Гамп», что о них известно и по каким делам еще фигурируют читайте в материале ТСН.ua.

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Вероятно, залог, о котором идет речь в обнародованных записях детективов НАБУ, касался бывшего министра энергетики Германа Галущенко. На пленках упоминается имя Герман, а Галущенко является фигурантом дела «Мидас». Именно за него в июне 2026 было внесено 150 млн грн залога.

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В СМИ назвали имена представителей власти, подозреваемых в отмывании денег

По неофициальным данным, к делу об отмывании средств может быть причастна группа лиц из действующей власти:

уже бывшая заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая,

нардеп Вадим Столар , подтвердивший СМИ визит детективов НАБУ,

экс-депутат Максим Микитась,

представители Sense Bank (в частности, отстранен председатель наблюдательного совета банка Николай Гладищенко).

Чиновник ОП Ирина Мудрая

По информации нардепа Алексея Гончаренко, обыски проходят у бывшего заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой. В этот же день, 19 августа 2026 года, президент подписал указ об ее увольнении с Банковой.

Работала на руководящих должностях в «Ощадбанке» и Минюсте: что о ней известно

В марте 2024 года она была назначена замруководителя Офиса президента, где занималась направлениями судебной реформы, созданием Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ и механизмами компенсации ущерба.

В 2015-2022 годах работала на руководящих должностях в «Ощадбанке». В 2015 году возглавила юридическую команду банка, сопровождавшую арбитраж против России по компенсации ущерба от аннексии Крыма. С 2019 года была директором департамента комплаенс-контроля и надзора за соблюдением регуляторных требований.

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В 2022-2024 годах Мудрая работала заместителем министра юстиции Украины. В этой должности она занималась вопросами санкционной политики и конфискации российских активов, созданием Международного реестра убытков, а также работой над подписанием Любляно-Гаазской конвенции.

Брендовая одежда за десятки тысяч долларов: богатая жизнь чиновника ОП

В СМИ неоднократно появлялась информация о богатой жизни Мудрой и ее гражданского мужа — чиновника НБУ Павла Поляруша. В частности, журналисты писали об оформлении дорогостоящего имущества на родственников, а также появлении чиновника на публичных мероприятиях в брендовой одежде и украшениях, совокупная стоимость которых, по данным СМИ, составила десятки тысяч долларов.

Издание Oboz.ua раскрыло состояние Мудрой и ее мужа. По информации журналистов, по состоянию на апрель 2026 Мудрая вместе с гражданским мужем Полярушем задекларировала доходы на сумму около 8,1 млн грн в 2025-м. Бывший заместитель председателя ОП указала почти 2,8 млн. грн. от облигаций, 523,2 тыс. грн. зарплаты в ОП, 423,1 тыс. грн. от аренды, почти 71,3 тыс. грн. процентов от банка и 17,5 тыс. грн. дивидендов. А Павел Поляруш получил 3,5 млн грн зарплаты от НБУ.

Ее муж владеет с мая 2018-го квартирой площадью 90 кв.м в Киеве. В декларации указано, что стоимость на дату приобретения — 791,4 тыс. грн. На момент покупки это примерно 30 тыс. долларов. Однако, как установили журналисты, по ценам на рынке такое жилье стоит не менее 270 тысяч долларов.

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Интересно, что Поляруш получил права на квартиру в ЖК «Аристократ», где недвижимость в центре столицы построил «Укрстрой» при Максиме Микитасе. Впоследствии в этом же ЖК купила квартиру и самая Мудрая. В ее собственности квартира площадью 55,7 кв.м, которую она официально купила за 2,1 млн. грн. (на тот момент это около 77 тыс. долларов) .

Журналисты утверждают, что Мудрая оформила некоторые состояния на родственников. В частности, квартиру в Киеве площадью около 70 кв.м задекларировала на 73-летнюю мать. На 25-летнюю дочь (подчерку Поляруша) оформила новенький Lexus RX 2017 г.в., как только девушке исполнилось 18 лет. Ей также принадлежит здание площадью 138 кв.м в с. Богдановка Киевской области. При этом, по информации OBOZ.UA, девушка проживает за границей.

Ирина Мудрая

Нардеп Вадим Столар

Также в рамках этого дела продолжаются следственные действия, по данным журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача, в отношении народного депутата Вадима Столара.

Впоследствии он лично подтвердил визит детективов и заявил о полной готовности содействовать правоохранительным органам: «Я открыто сотрудничаю с представителями Бюро. Никаких препятствий в работе милиционеров не создаю», — утверждает нардеп.

Связи с Медведчуком, Козаком и список «Батальон Монако»: что известно о нардепе

Вадим Столар — это действующий народный депутат, который в прошлом был членом пророссийской партии ОПЗЖ. Его имя неоднократно фигурировало в журналистских расследованиях из-за связей с Виктором Медведчуком, деятельности в строительном бизнесе и значительных активов.

В 2020 году депутат Вадим Столар продал 60% своего киевского строительного бизнеса Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку за 90 миллионов долларов. Впоследствии, по данным расследования Bihus.Info, эти активы на сотни миллионов гривен переписали на пожилую женщину из Львова Ольгу Куць, после чего суд их арестовал.

Кроме того, по данным NV, в феврале 2023 года СБУ провела обыски у Столара и связанных с ним строительных компаний. По версии следствия проверялась их возможная причастность к легализации средств Виктора Медведчука, Тараса Козака и других подсанкционных лиц.

Также после начала полномасштабного вторжения Столар оказался среди так называемого «Батальона Монако». В 2024 году журналисты Bihus.Info обнаружили в его декларациях и декларации бывшей жены шесть компаний в ОАЭ, а также арендованную недвижимость в Дубае и Монако.

Его декларации привлекали внимание журналистов из-за значительных финансовых активов. По данным YouControl, например, в декларации за 2024 год указаны средства, ссуженные третьим лицам, на миллионы долларов, евро и дирхамов, а также значительные средства на счетах.

Его годы связывают с киевской строительной и политической средой. Столар был связан с рядом столичных девелоперских компаний, в частности ENSO, BudCapital, IB Alliance и bUd development. Некоторые эксперты называли его «серым кардиналом Киева», предполагая его влияние на столичные политические и кадровые решения.

Экс-нардеп Максим Микитась

По информации источников издания «РБК-Украина», по делу также фигурирует экс-нардеп Максим Микитась.

Миллионные сделки, похищение адвоката и кражи в армии: по каким делам еще фигурирует Микитась

Максим Микитась — бывший народный депутат и бывший руководитель «Укрбуд». В последние годы фигурировал в ряде громких уголовных дел. НАБУ подозревало его в завладении имуществом Нацгвардии на 81,6 млн грн, а в 2022 году он был задержан по подозрению в попытке подкупа мэра Днепра Бориса Филатова на 22 млн евро.

Также экс-нардеп получил подозрение по делу о возможной фальсификации экспертизы по «квартирному» делу. В настоящее время он обвиняется в деле о возможном завладении более 307 млн грн Минобороны во время строительства складов вооружения.

Главное уголовное дело Микитася — это обвинение в завладении имуществом Нацгвардии на 81,64 млн грн. По информации ВАКС, схема действовала следующим образом: Нацгвардия передала застройщику земельный участок площадью около 1 га в центре Киева. Вместо этого она должна была получить 50 квартир и 30 паркомест в новостройке на Печерске. Впоследствии изменились условия — Нацгвардия получила 65 квартир на окраине Киева, а разница в стоимости имущества, по данным следствия, составила более 81 млн грн.

Кроме того, его также подозревают в отмывании 200 млн. грн. 11 декабря 2019 года в пригороде Киева у Микитася состоялись обыски по подозрению в легализации доходов. По данным ГБР, еще в 2016 году народный депутат подделал документы, в частности, договор купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами.

Еще одно дело против Микитася — это организация похищения киевского адвоката Олега Мирошниченко. В конце 2020 года полиция объявила Никитасю подозрение в похищении человека. 31 декабря суд отправил его под стражу без альтернативы залогу. Микитась отрицал обвинения. В марте 2021 года он вышел из СИЗО.

Последнее из громких дел, в котором фигурирует нардеп, это подозрение в раскадании в армии. По версии следствия, в 2018 году Минобороны заключило договоры на строительство складов вооружения с компаниями, контролировавшимися Микитасем. После получения авансов, по данным следствия, 307 млн грн были выведены на счета подконтрольных компаний. По состоянию на 2026 год это дело находится на стадии судебного разбирательства в ВАКС.

Столар и Микитась — два влиятельных игрока киевского строительного рынка — неоднократно оказывались в одном информационном поле. В частности, в 2017 году их вместе с мэром Киева Виталием Кличко журналисты «Схем» зафиксировали на частном чартере из Неаполя в Киев.

Представители Sens Банка: среди них — Николай Гладищенко

Также следственные действия произошли в офисе наблюдательного совета государственного банка Sense Bank. По информации источников «Экономической правды», они, в частности, касаются отстраненного председателя наблюдательного совета банка Николая Гладищенко.

Николай Гладищенко — финансист, член правления «Укрфінжитла» и бывший председатель наблюдательного совета государственного Sense Bank. В 2026 году он оказался в центре скандала из-за формирования наблюдательного совета банка. В обнародованных по делу «Мидас» записях фигуранты якобы заранее обсуждали кандидатуры в совет. Вошедший в нее как независимый член Гладищенко в мае временно отстранился от исполнения полномочий, а НБУ начал проверку его соответствия критериям независимости.

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