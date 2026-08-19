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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Зеленский уволил Мудрую с должности заместителя руководителя Офиса президента

Мудрая, которая занимала должность заместителя руководителя Офиса президента Украины, уволена.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Ирина Мудрая

Ирина Мудрая

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ирину Мудрую с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины.

Соответствующий указ №734/2026, глава государства подписал 19 августа.

«Уволить Мудрую Ирину Романовну с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины», — говорится в тексте указа.

Причины увольнения в документе не указаны. Впрочем, это произошло именно в тот день, когда НАБУ и САП объявили спецоперацию «Форест Гамп» по разоблачению преступной организации. По данным источников, Ирина Мудрая — среди фигурантов.

«Форест Гамп» — что известно о спецоперации

Как мы писали, в рамках спецоперации «Форест Гамп» НАБУ и САП проводят обыски у бывшего народного депутата Вадима Столара и в Sense Bank. Правоохранители заявили о разоблачении преступной организации, в которую могли входить действующие и бывшие нардепы и другие должностные лица.

НАБУ также проверяет возможное вмешательство фигурантов в кадровые решения антикоррупционных и других правоохранительных органов. Предварительно следственные действия проходят у заместителя руководителя ОП Ирины Мудрой, нардепа Вадима Столара и экснардепа Максима Микитася.

НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы по делу «Мидас»: фигуранты, по данным следствия, пытались легализовать 150 млн грн наличных денег для внесения залога за одного из участников производства. Для этого использовались счета фиктивных предприятий и государственный банк.

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