Проверка пенсионеров: кому могут заморозить выплаты

Пенсии

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Украинских пенсионеров ожидают масштабные проверки, во время которых будут повторно сверяться данные и документы получателей выплат. Некоторым гражданам придется дополнительно подтвердить свой статус, чтобы и дальше беспрепятственно получать пенсию.

Как ПФУ будет проверять пенсионеров

В Украине ужесточаются проверки данных получателей пенсий. Пенсионный фонд сверит информацию о гражданах с государственными реестрами, а в отдельных случаях может попросить дополнительные документы для подтверждения права на выплаты согласно новому Приказу Министерства финансов Украины. Для обмена информацией будет использоваться система электронного взаимодействия государственных информационных ресурсов «Трембита». При необходимости будут также привлекать информационные системы Министерства внутренних дел. Проверка предполагает несколько этапов: сначала анализируют персональные данные, затем сверяют их с реестрами, а на завершающем этапе определяют законные основания для выплат.

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Какие данные пенсионеров будут проверять

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Проверке подлежат сведения о:

смерть получателя пенсии;

смену группы инвалидности;

оформление постоянного проживания за границей или вопрос о пребывании за границей;

нахождение в местах лишения свободы;

пересечение государственной границы;

право на доплаты жителям горных населенных пунктов;

наличие необходимых данных о страховом стаже (в том числе при потере документов из-за войны войны).

Если выявят несоответствия или отсутствие необходимой информации, начисление пенсии может быть пересмотрено или временно приостановлено до выяснения обстоятельств. В то же время, сама проверка не означает, что пенсию сразу заморозят — сначала ПФУ должно установить наличие оснований.

Масштабы проверок и результаты работы Минфина за первые 6 месяцев 2026 года

Министерство финансов Украины провело масштабную верификацию государственных выплат. В январе-июне Пенсионный фонд получил десятки тысяч рекомендаций по пересмотру пенсий:

32,5 тысячи рекомендаций — относительно дополнительной проверки информации для определения права на выплаты;

21,8 тысячи рекомендаций по устранению несоответствий в базах данных.

Общая сумма пенсионных выплат, по которым Минфин рекомендовал провести дополнительную проверку правомерности их получения, составляет 196,3 миллиона гривен. Согласно Закону Украины «О верификации и мониторинге государственных выплат», окончательное решение о назначении, перерасчете или приостановлении выплат принимает непосредственно ПФУ после обработки этих рекомендаций.

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Самая тяжелая ситуация с пенсиями украинцев в оккупации

С началом полномасштабной войны в ПФУ обострилась проблема выплат оставшимся на оккупированной территории. Связь с этими пенсионерами потеряна, а украинские органы власти не могут получать данные о смерти людей или их переезде в РФ. Поэтому ввели обязательную идентификацию, без прохождения которой выплаты прекратили. В результате ряд представителей пенсионеров по оккупации начал через суды требовать возобновления выплат, и часто суды становятся на их сторону. В то же время, возникают проблемы с надежностью документов: например, зафиксированы случаи, когда банки отказывали в возобновлении счетов по доверенностям, изготовленными нотариусами на оккупированных территориях по указанию страны-агрессорки без фактического согласия граждан.

Больше всего нарушений среди получателей субсидий

Среди всех выявленных государством нарушений больше всего касается получателей субсидий. Чаще всего фиксируют следующие случаи:

осуществление операций по покупке иностранной валюты на общую сумму, превышающую 50 или 100 тысяч гривен;

наличие во владении семьи транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее 5 лет, или более одного транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее 15 лет;

наличие на депозитном счете средств на сумму свыше 100 тысяч гривен;

покупка имущества или товаров долгосрочного потребления на сумму свыше 50 или 100 тысяч гривен;

владение более чем одним жилым помещением;

длительное пребывание за границей или смерть получателя.

Как проводят проверку

Минфин проводит проверку государственных выплат в автоматическом режиме в три основных этапа:

В момент обращения за выплатой — проверка правомерности предоставления средств еще до их назначения. При получении выплаты отслеживание значительных изменений в имущественном состоянии (покупка валюты, авто, недвижимости, большие депозиты, пребывание за границей). После прекращения выплаты охватывает период, не превышающий трех лет до дня завершения начислений.

Благодаря сопоставлению данных из разных реестров, Минфин выявляет несоответствия и направляет официальные рекомендации профильным органам.

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