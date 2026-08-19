Перевірка пенсіонерів: кому можуть заморозити виплати

Пенсії

Реклама

На українських пенсіонерів чекають масштабні перевірки, під час яких повторно звірятимуть дані та документи отримувачів виплат. Деяким громадянам доведеться додатково підтвердити свій статус, щоб і надалі безперешкодно отримувати пенсію.

Як ПФУ перевірятиме пенсіонерів

В Україні посилюють перевірку даних отримувачів пенсій. Пенсійний фонд звірятиме інформацію про громадян із державними реєстрами, а в окремих випадках може попросити додаткові документи для підтвердження права на виплати згідно з новим Наказом Міністерства фінансів України. Для обміну інформацією використовуватимуть систему електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів «Трембіта». За необхідності також залучатимуть інформаційні системи Міністерства внутрішніх справ. Перевірка передбачає кілька етапів: спочатку аналізують персональні дані, потім звіряють їх із реєстрами, а на завершальному етапі визначають законні підстави для виплат.

Реклама

Які дані пенсіонерів перевірятимуть

Реклама

Перевірці підлягають відомості про:

смерть отримувача пенсії;

зміну групи інвалідності;

оформлення постійного проживання за кордоном або питання щодо перебування за кордоном;

перебування у місцях позбавлення волі;

перетин державного кордону;

право на доплати для мешканців гірських населених пунктів;

наявність необхідних даних про страховий стаж (у тому числі у разі втрати документів через війну).

Якщо виявлять невідповідності або відсутність необхідної інформації, нарахування пенсії можуть переглянути чи тимчасово призупинити до з’ясування обставин. Водночас сама перевірка не означає, що пенсію одразу заморозять — спочатку ПФУ має встановити наявність підстав.

Масштаби перевірок та результати роботи Мінфіну за перші 6 місяців 2026 року

Міністерство фінансів України провело масштабну верифікацію державних виплат. У січні — червні Пенсійний фонд отримав десятки тисяч рекомендацій щодо перегляду пенсій:

32,5 тисячі рекомендацій — щодо додаткової перевірки інформації для визначення права на виплати;

21,8 тисячі рекомендацій — щодо усунення невідповідностей у базах даних.

Загальна сума пенсійних виплат, щодо яких Мінфін рекомендував провести додаткову перевірку правомірності їхнього отримання, становить 196,3 мільйона гривень. Згідно із Законом України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат», остаточне рішення щодо призначення, перерахунку чи призупинення виплат ухвалює безпосередньо ПФУ після опрацювання цих рекомендацій.

Реклама

Найважча ситуація з пенсіями українців в окупації

З початком повномасштабної війни у ПФУ загострилась проблема виплат тим, хто залишився на окупованій території. Зв’язок із цими пенсіонерами втрачено, а українські органи влади не мають змоги отримувати дані про смерть людей чи їх переїзд до РФ. Через це запровадили обов’язкову ідентифікацію, без проходження якої виплати припинили. У результаті низка представників пенсіонерів з окупації почала через суди вимагати відновлення виплат, і часто суди стають на їхній бік. Водночас виникають проблеми з надійністю документів: наприклад, зафіксовані випадки, коли банки відмовляли у поновленні рахунків за довіреностями, виготовленими нотаріусами на окупованих територіях за вказівкою країни-агресорки без фактичної згоди громадян.

Найбільше порушень серед отримувачів субсидій

Серед усіх виявлених державою порушень найбільше стосується отримувачів субсидій. Найчастіше фіксують такі випадки:

здійснення операцій з купівлі іноземної валюти на загальну суму, що перевищує 50 або 100 тисяч гривень;

наявність у володінні сім’ї транспортного засобу, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років, або більше ніж одного транспортного засобу, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років;

наявність на депозитному рахунку коштів на суму понад 100 тисяч гривень;

купівля майна чи товарів довготривалого вжитку на суму понад 50 або 100 тисяч гривень;

володіння більш ніж одним житловим приміщенням;

тривале перебування за кордоном або смерть отримувача.

Як проводять перевірку

Мінфін проводить перевірку державних виплат в автоматичному режимі у три основні етапи:

У момент звернення за виплатою — перевірка правомірності надання коштів ще до їх призначення. Під час отримання виплати — відстеження значних змін у майновому стані (купівля валюти, авто, нерухомості, великі депозити, перебування за кордоном). Після припинення виплати — охоплює період, що не перевищує трьох років до дня завершення нарахувань.

Завдяки зіставленню даних із різних реєстрів Мінфін виявляє невідповідності та надсилає офіційні рекомендації профільним органам.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів