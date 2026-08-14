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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Пенсионный фонд заблокировал пенсию: в каких случаях это может произойти и что делать

Пенсионный фонд Украины может приостановить начисление выплат в трёх конкретных случаях. Как пройти идентификацию и возобновить выплату пенсии.

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Фото автора: Олександр Панченкно Олександр Панченкно Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
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Пенсии в Украине

Пенсии в Украине / © ТСН.ua

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) имеет четкие законные основания для приостановления или полного прекращения начисления пенсионных выплат гражданам.

Законодательство предусматривает три основных основания, при которых деньги перестают поступать на счета пенсионеров, а также четкий алгоритм восстановления своих прав.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Три причины, по которым ПФУ приостанавливает выплату пенсии

1. Отсутствие активности по банковской карте в течение более 6 месяцев

Если пенсионер в течение шести месяцев подряд не снимал средства, не расплачивался картой в магазинах и не совершал никаких онлайн-транзакций, банк сообщает об этом в ПФУ. В таком случае начисление временно приостанавливается в целях защиты средств.

2. Непрохождение идентификации (для ВПЛ и лиц, находящихся за рубежом)

Это касается пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) или тех граждан, которые находятся за границей более 183 дней в течение года и не прошли обязательную ежегодную физическую или электронную проверку личности.

3. Трудоустройство по специальности (для пенсий за выслугу лет)

Если человек получает пенсию за выслугу лет (например, учителя, медицинские работники) и вновь устраивается на работу по своей специальности, дающей право на такую пенсию. Об этом ПФУ узнает от самого пенсионера или через Реестр застрахованных лиц и Налоговую службу.

Что делать и как возобновить начисление

Действия пенсионера зависят от причины, по которой были приостановлены выплаты:

  • В первых двух случаях (неактивная карточка или отсутствие идентификации): необходимо подать соответствующее заявление в ПФУ и пройти процедуру подтверждения личности. Сделать это можно дистанционно— с помощью электронной подписи «Дія.Підпис» на веб-портале электронных услуг ПФУ или во время подтверждения личности посредством видеоконференции со специалистом Пенсионного фонда.

  • После успешного прохождения идентификации выплату пенсии возобновляют в полном объеме — вместе с выплатой задолженности за все месяцы, в течение которых деньги не начислялись.

  • В третьем случае (трудоустройство по выслуге лет): выплата пенсии полностью приостанавливается на весь период работы по данной специальности. Она возобновится только после официального увольнения с должности.

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