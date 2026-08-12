Военная пенсия по инвалидности 2026 года: как рассчитываются выплаты

Военная пенсия по инвалидности

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Военная пенсия по инвалидности является одной из главных социальных гарантий для военнослужащих, потерявших здоровье во время службы или получивших ранение, контузию или увечье на войне.

В 2026 году порядок начисления регулирует Закон о пенсионном обеспечении военнослужащих, а также судебная практика в части, не противоречащей закону. Именно эти нормы определяют, как формируется пенсия по инвалидности военнослужащим в 2026 году, какие составляющие входят в расчет и когда военный имеет право требовать перерасчета.

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Кто имеет право на военную пенсию по инвалидности в 2026 году

Право на назначение пенсии имеют военнослужащие, получившие инвалидность непосредственно в период прохождения ими службы или не позднее трех месяцев после увольнения.

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Также выплаты назначаются, если инвалидность наступила позже трехмесячного срока, но вследствие заболевания, травмы, ранения, контузии или увечья, возникших при исполнении обязанностей. Причинами таких состояний могут быть как всеобщее прохождение военной службы, так и непосредственная защита Родины.

В отличие от гражданских, для военных ключевую роль играет не страховой стаж, а именно факт службы и доказанная причинно-следственная связь между состоянием здоровья и исполнением обязанностей.

Процесс получения статуса и последующего начисления выплат происходит в несколько этапов:

прохождение военно-врачебной комиссии;

сбор и получение медицинских документов;

направление на медико-социальную экспертную комиссию;

официальное установление группы инвалидности.

В зависимости от степени потери трудоспособности определяется конкретная категория, непосредственно влияющая на итоговый объем начислений:

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первая группа назначается защитникам, которые в результате ранения или тяжелой болезни полностью потеряли способность к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи;

вторая группа устанавливается в случаях, когда из-за стойкого нарушения функций организма военнослужащий имеет значительные ограничения в жизнедеятельности и профессиональной работоспособности;

третья группа предусматривает наличие умеренных функциональных нарушений, приводящих к частичной потере способности к труду, однако разрешающих продолжать работу в облегченных условиях.

В каждом случае окончательная сумма определяется как определенный процент от денежного довольствия военного, а причинная связь, например ранение на фронте или болезнь в тылу, может существенно изменить этот процент.

Как рассчитывается размер пенсии по инвалидности военнослужащим

Фактически расчет размера пенсии по инвалидности зависит от нескольких факторов:

должностного оклада по последней занимаемой должности;

оклада по воинскому званию;

надбавки за выслугу лет и других ежемесячных доплат;

среднего размера дополнительных видов денежного довольствия за последние 24 месяца перед увольнением, если служба продолжалась меньше, берется фактический период.

Важно помнить, что согласно сложившейся практике Верховного Суда дополнительное вознаграждение в виде так называемых боевых по постановлению номер 168 не включается в расчет при назначении пенсии.

Для определения итоговой суммы применяется формула расчета пенсии военнослужащим, которая предусматривает определение конкретной доли от общего денежного довольствия в зависимости от статуса и причины инвалидности — денежное обеспечение умножить на процент по группе.

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Для первой группы инвалидности размер пенсии для военных, получивших травму или заболевание вследствие защиты Родины, составляет 100% денежного довольствия, тогда как для военнослужащих с инвалидностью вследствие общего заболевания или других причин во время службы выплата равна 70%.

Для второй группы пенсия составляет 80% денежного довольствия для лиц с инвалидностью в результате войны и 60% для военнослужащих с инвалидностью по другим причинам.

Для третьей группы размер пенсии составляет 60% денежного довольствия для лиц с инвалидностью в результате войны и 40% для военнослужащих с инвалидностью по другим причинам.

Какие минимальные размеры военной пенсии по инвалидности 2026 года

После индексации минимальные гарантированные размеры военной пенсии по инвалидности составляют:

первая группа — 18 885 гривен;

вторая группа — 15 494 гривны;

третья группа — 10 625 гривен.

Государство регулярно проводит индексацию пенсий военным пенсионерам, чтобы компенсировать инфляцию и рост прожиточного минимума. В результате выплаты военным по инвалидности могут увеличиваться после проведения индексации или перерасчета.

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