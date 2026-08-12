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Об этом заявила мониторинговая миссия IAC ISHR по итогам заседания в Высшем антикоррупционном суде 23 июля.

Наблюдатели зафиксировали, что при исследовании письменных доказательств председательствующая судья в ответ на отрицание защиты самостоятельно выражала собственное понимание содержания доказательств и логики обвинения. По мнению миссии, такие действия могут восприниматься как попытка устранить недостатки позиции прокуратуры, то есть фактически взять на себя роль стороны обвинения.

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"Любые действия суда, которые могут объективно восприниматься как направленные на устранение недостатков обвинительной версии, способны создавать впечатление нарушения принципов состязательности, равенства сторон и беспристрастности суда", - говорится в заключении.

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В миссии подчеркивают: доказать вину вне разумного сомнения обязана прокуратура, а все сомнения должны толковаться в пользу обвиняемых.

ЕСПЧ подчеркивает, что статья 6 § 1 Конвенции гарантирует каждой стороне право быть поставленной в условия, не создающие существенного процессуального дисбаланса по сравнению с другой стороной и обеспечивающих реальную возможность эффективного представления своей позиции (UAB Ambercore DC и UAB Arcus Novus v. Lithuania, п. 107).

На заседании защита заявила о противоречивости позиции обвинения. В частности, протокол совещания, предоставленный прокурором, не содержал надлежащих идентификационных сведений, а стоимость угля исчислялась по несравнимым показателям. Защита также указала, что объяснения прокурора на этом заседании расходятся с тем, что он говорил раньше.

Как известно, расследование дела "Роттердам+" продолжается с марта 2017 года. За это время прокуратура пять раз закрывала дело в отсутствие состава преступления, но снова возобновляла расследование.

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Так, в октябре 2023 года Высший антикоррупционный суд принял решение о закрытии дела «Роттердам+». А уже в декабре того же года Апелляционная палата ВАКС упразднила решение о закрытии дела.

Ранее юристы уже обращали внимание, что в расследовании дела «Роттердам+» сохраняется ряд нарушений, вызывающих сомнения в объективности и прозрачности следствия.

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