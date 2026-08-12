Криштиану Роналду тайно женился на Джорджине Родригес: первое фото со свадьбы

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / © instagram.com/georginagio

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Испанский футболист Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес тайно поженились после почти десяти лет отношений — пара опубликовала первое фото со свадьбы и обручальные кольца.

О браке влюбленные сообщили в соцсетях. На фото они продемонстрировали руки с обручальными кольцами. Для церемонии оба выбрали сдержанные классические украшения без бриллиантов. Джорджина была в белом наряде. Роналду также предстал перед камерой в светлом наряде. При этом никаких громких заявлений о свадьбе пара заранее не делала.

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«Мы поженились», — таким символическим фото Криштиану Роналду и Джорджина Родригес фактически подтвердили новый статус своих отношений.

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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / © instagram.com/georginagio

Особое внимание привлекла именно скромность обручальных колец. Звезды такого масштаба могли бы выбрать роскошные украшения с драгоценными камнями, однако остановились на минималистичном варианте. Похоже, на этот раз для пары главным было не продемонстрировать статус, а сохранить личное событие максимально приватным.

Джорджина Родригес / © instagram.com/georginagio

Церемония носила «закрытый и уютный» характер и прошла без звездных гостей и излишнего внимания прессы. Свадьба состоялась в Кашкайше — живописном португальском курортном городе недалеко от Лиссабона. Свидетелями этого важного события стали пятеро детей пары, поэтому церемония фактически превратилась в семейный праздник без большого списка приглашенных.

Еще накануне Джорджина не давала явных поводов заподозрить подготовку к свадьбе. Она публиковала снимки отдыха с детьми, в то время как внимание папарацци было приковано к слухам о возможной церемонии на Мадейре. В мае 2026 года Родригес, правда, сама подогрела разговоры о предстоящей свадьбе, появившись на Met Gala в свадебном наряде с фатой.

Отметим, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес вместе уже почти десять лет. Их отношения начались задолго до официального объявления о помолвке, а впоследствии пара создала большую семью.

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О помолвке футболист публично сообщил в 2025 году, когда Джорджина продемонстрировала кольцо с большим камнем. С тех пор поклонники ждали свадьбы, однако влюбленные не раскрывали ни дату, ни место проведения церемонии.

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