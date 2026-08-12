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Пророссийский премьер Грузии удивил громким заявлением и выдвинул Москве жесткие требования
Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе, во время своего руководства сблизившийся с РФ, внезапно обвинил Москву в аннексии Абхазии и Южной Осетии.
Пророссийский премьер-министр Грузии, лидер партии «Грузинская мечта» Иракли Кобахидзе удивил заявлением. Он заявил, что дипломатические отношения с РФ не могут быть восстановлены из-за оккупации Кремлем грузинских территорий и поставил Кремлю условия.
Об этом грузинский министр сказал государственному вещателю во время мероприятий, посвященных так называемой «Августовской войне» — пятидневной военной агрессии России в августе 2008 года.
Он обвинил РФ в агрессии и оккупации 20% территории Грузии.
«Единственное государство и единственная сторона, осуществившая оккупацию территорий Грузии, — это, конечно, Российская Федерация. Это очень сухой факт», — заявил грузинский премьер.
Кобахидзе обратился к России и призвал ее к отмене признания независимости оккупированных Абхазии и Южной Осетии.
«Пока так называемое признание не станет свершившимся фактом со стороны Российской Федерации, дипломатические отношения, конечно, не могут быть восстановлены. Наша цель в отношении Российской Федерации — мирное урегулирование конфликта. Это наше политическое заявление, и мы надеемся, что после политических изменений все это станет возможным», — подчеркнул он.
Премьер Грузии подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта — один из приоритетов внешней политики страны.
Также такие требования выдвинул МИД Грузии, впервые при правлении «Грузинской мечты» назвавший войну войной, а не оккупацией.
«Прошло 18 лет с тех пор, как Россия начала полномасштабную военную агрессию против Грузии. В августе 2008 года Россия, игнорируя основные нормы и принципы международного права, незаконно оккупировала неотъемлемые части территории Грузии — регионы Абхазии и Цхинвали и признала их так называемыми независимыми государствами», — отмечали в заявлении дипломатического ведомства.
Там добавили, что Россия и сейчас расширяет свой незаконный контроль над оккупированными регионами. Там фиксируют этническую дискриминацию грузин, изолирование населения захваченных земель, ухудшение ситуации в области безопасности и гуманитарной обстановки на местах.
Напомним, спикер парламента Грузии сравнил себя с президентом США Дональдом Трампом и обвинил Владимира Зеленского. А все потому, что президент Украины ввел санкции против членов правительства и отозвал посла из этой страны.