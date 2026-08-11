Союзники Путина дистанцируются от Москвы: The Times о тревожном сигнале для Кремля

Москва / © Associated Press

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Россия постепенно теряет влияние в странах, годами считавшихся ее партнерами или входивших в сферу интересов Кремля. От Сирии до государств постсоветского пространства Москва получает все больше сигналов о том, что ее прежние позиции ослабевают.

Об этом говорится в материале The Times , авторы которого анализируют, как война против Украины сказалась на способности России сохранять глобальное влияние. Издание считает, что одним из наиболее показательных примеров стала ситуация в Сирии.

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После свержения режима Башара Асада Москва потеряла привилегированное положение, которое имело в стране в течение многих лет. Новые сирийские власти договорились с Россией об изменении формата использования авиабазы Хмеймим и военно-морской базы в Тартусе. Сирия берет на себя контроль над гражданской инфраструктурой, а российские военные объекты должны превратиться в общие центры подготовки.

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Для Кремля это особенно мучительное изменение, поскольку базы в Сирии в течение многих лет обеспечивали России военное присутствие в Средиземноморье и помогали Москве демонстрировать статус государства, способного проводить операции далеко за пределами постсоветского пространства.

Однако, как отмечает The Times, проблема для Путина значительно шире потери прежних позиций в Сирии.

Тревожные для Москвы сигналы поступают и от других государств, с которыми Кремль традиционно поддерживал тесные отношения. В частности, Сербия , долго считавшаяся одним из ближайших партнеров России в Европе, демонстрирует сближение с Украиной. Президент страны Александр Вучич принимал украинского президента Владимира Зеленского.

Меняется ситуация и в Центральной Азии. По оценке издания, Казахстан все отчетливее демонстрирует стремление проводить независимую от Москвы политику, а его руководство призвало Путина завершить войну.

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В то же время, российское влияние ослабевает на Южном Кавказе. Отношения Москвы с Арменией и Азербайджаном уже не носят характер, который позволял Кремлю выступать главным арбитром в регионе.

The Times обращает внимание и на другие потери Москвы на международной арене и делает вывод, что война против Украины стала для Кремля настолько ресурсоемкой, что поддерживать прежний масштаб глобального присутствия России становится все сложнее.

При этом Москва все сильнее зависит от более узкого круга партнеров. Одним из них стала Северная Корея , сотрудничество с которым углубилось на фоне войны против Украины. По мнению аналитиков, которых цитирует британское издание, концентрация Кремля на достижении победы в Украине фактически происходит за счет российских позиций в других частях света.

Таким образом, ситуация с сирийскими базами может быть не отдельной дипломатической неудачей, а частью более широкого процесса — постепенного сокращения возможностей Москвы влиять на своих традиционных партнеров и поддерживать претензии на статус глобального государства.

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«Замораживание» войны в Украине — последние новости

Напомним, по словам советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка, Зеленский предлагает России перемирие в воздухе и энергетической сфере, а также заморозить войну по линии фронта.

В конце июля президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и призвал его "заморозить войну".

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