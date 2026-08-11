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Россияне атаковали Днепропетровщину: погиб 15-летний парень, еще два подростка ранены
В результате российской атаки на Грушевскую общину Криворожского района погиб 15-летний парень. Еще двое несовершеннолетних получили ранения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .
По его словам, российские войска атаковали Грушевское общество Криворожского района.
В результате удара погиб 15-летний парень.
Еще двое юношей получили ранения. 16-летний подросток был госпитализирован. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.
17-летний парень будет лечиться амбулаторно.
Кроме того, в результате российской атаки поврежден автомобиль.
Информация о последствиях удара уточняется.
Ранее в Киеве раздавались взрывы на фоне воздушной тревоги. Городские власти сообщали о вызове медиков в Шевченковский район столицы .