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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россияне атаковали Днепропетровщину: погиб 15-летний парень, еще два подростка ранены

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В результате российской атаки на Грушевскую общину Криворожского района погиб 15-летний парень. Еще двое несовершеннолетних получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .

По его словам, российские войска атаковали Грушевское общество Криворожского района.

В результате удара погиб 15-летний парень.

Еще двое юношей получили ранения. 16-летний подросток был госпитализирован. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

17-летний парень будет лечиться амбулаторно.

Кроме того, в результате российской атаки поврежден автомобиль.

Информация о последствиях удара уточняется.

Ранее в Киеве раздавались взрывы на фоне воздушной тревоги. Городские власти сообщали о вызове медиков в Шевченковский район столицы .

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