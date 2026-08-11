ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
6776
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 11 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Американский доллар вырос в цене в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Курс валют

Курс валют / © Associated Press

Национальный банк Украины обнародовал курс валют на вторник, 11 августа.

По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США повысилась на 8 копеек и составляет 44,83 грн. Показатели евро и злотого также выросли на 17 и 4 копеек соответственно.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,83 (+8 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 51,78 (+17 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 12,04 (+4 коп.).

Как мы писали, в августе резких скачков курса доллара не ожидается. По прогнозу банкира Тараса Лесового, гривна может незначительно ослабеть, но ситуация будет оставаться под контролем НБУ. На курс будут влиять сезонный спрос на валюту, инфляция и международная помощь Украине.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie