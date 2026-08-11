ВСУ отвоевали новые территории на ключевом направлении и отбросили врага: анализ ситуации на фронте от ISW

ВСУ / © Associated Press

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Российские войска пытаются усилить давление сразу на нескольких направлениях фронта, однако далеко не всюду им удается достигать подтвержденных успехов. Более того, на одном из участков фронта ВСУ вернули часть территорий.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Какая ситуация на фронте?

Сумское направление

На севере Сумской области российские войска недавно провели миссию по инфильтрации. Геолокационные кадры, обнародованные 6 августа, показывают, как украинские военные наносят удары по российским позициям в северной части Рясного, расположенном юго-восточнее Сум.

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Российская армия стремится создать обороноспособные буферные зоны вдоль международной границы. Для этого оккупанты пытаются оттеснить украинские силы от приграничных районов.

Харьковское направление

На севере Харьковской области российские милблогеры продолжают заявлять, что их войска якобы близятся к окружению украинских подразделений между Волчанском и Большим Бурлуком. Однако ISW оценивает такой сценарий как крайне маловероятный.

Российские подразделения, действующие в направлении Волчанска и Большого Бурлука, находятся примерно в 45 километрах друг от друга. Преодолеть такое расстояние россиянам будет сложно, особенно ввиду того, что на севере Харьковской области они не демонстрируют способности быстро прорывать позиционную оборону.

Купянское направление

На Купянском направлении русские войска 9 и 10 августа продолжали наступательные действия. Однако подтвержденное продвижение оккупантов не зафиксировано. Российские силы безуспешно атаковали вблизи Петропавловки к востоку от Купянска.

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Одной из главных целей России в этом направлении остается Оскол. Враг стремится форсировать реку и создать условия для дальнейшего продвижения на запад в направлении восточной части Харьковщины и севера Донетчины.

Лиманское направление

Ситуация на Лиманском направлении остается сложной для русских войск. Связанный с Кремлем российский милблогер признал, что ситуация в районе Лимана и его флангах развивается неблагоприятно для российских сил.

Он также отметил, что нет достаточных оснований говорить о полном контроле России над лесами южнее Лимана, поскольку украинские военные сохраняют присутствие в Ямполе. Небольшие группы ВСУ достигли Дибровы и Озерного. В то же время, ситуация в районе Старого Каравана и Брусовки остается неопределенной.

Славянское направление

На Славянском направлении российские источники также распространяют противоречивую информацию. Один из российских милблогеров заявил, что оккупанты якобы захватили Рай-Александровку и закрепились в Пискуновке. В то же время, он признал, что украинские контратаки замедляют продвижение российских войск.

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Также российские пропагандистские ресурсы заявляли об атаках на Николаевку, однако другой милблогер назвал такие сообщения преждевременными.

Константиновское направление

На Константиновском направлении украинские военные недавно очистили некоторые районы Константиновки от российских разведчиков.

Геолокационные кадры, обнародованные 10 августа, демонстрируют присутствие украинских сил в западной части города. Там раньше ISW фиксировал российские разведывательные группы.

В то же время россияне продолжают атаковать украинские позиции в районе Роскошного к юго-западу от Константиновки. Российские милблогеры также заявляют о продвижении на отдельных участках к северу и северо-востоку от города. Однако связанный с Кремлем ресурс опроверг заявления о якобы захвате Васютинского, подчеркнув, что украинские силы продолжают контролировать важные опорные пункты.

Добропольское направление

Наиболее динамичной остается ситуация у Доброполья. Военный аналитик Роб Ли 10 августа заявил, что темпы продвижения российских войск в направлении Доброполья и Дружковки выросли за последние недели.

По его словам, небольшие группы российского 177-го полка морской пехоты проникли в юго-восточную часть Доброполья. Другие российские группы переместились из Нового Донбасса в район к северу и северо-востоку от Ганновки.

Российские подразделения пытаются охватить Доброполье с востока и северо-востока, используя контроль над соседними тактическими высотами. Также подразделения 177 отдельного полка морской пехоты приближаются к Доброполью с востока вдоль дороги Т-0515.

Они наращивают присутствие в районе Белицкого и Матяшевого, а захваченный отвал шахты к востоку от Черниговки, по оценке Ли, может использоваться в качестве центра для операторов дронов и инфильтрационных групп. В район также перебросили подкрепления — подразделения 228-го и 239-го мотострелковых полков.

Александровское направление

На Александровском направлении россияне также продолжают атаковать, но подтвержденных успехов не имеют. Более того, один из российских милблогеров признал, что украинские военные недавно вернули 26,7 квадратного километра территории на направлении Комара.

Война в Украине — какая ситуация на фронте

Напомним, Россия готовит новый рывок: в ISW объяснили, почему фронт может измениться. Российская армия пытается создать плацдарм для наступления в Донецкой области.

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