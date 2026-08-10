Россия готовит новый рывок: в ISW объяснили, почему фронт может измениться

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

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Российская армия не откажется от попытки вернуть возможность масштабного маневра на фронте после провала механизированного штурма под Добропольем в конце июля. Однако Украина готовит свой ответ.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

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«Неудачная атака не означает отказа российского командования от применения бронетехники и более мобильной тактики. Напротив, российские войска, вероятно, будут искать новые способы прорыва украинской обороны, адаптируя тактику под современные условия войны», — говорится в отчете.

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В то же время, по данным экспертов, изменения происходят не только с российской стороны. Украина с конца 2025 года также прилагает усилия для возобновления механизированного маневра на тактическом уровне. ВСУ постепенно адаптируют применение бронетехники к ситуации, когда большие колонны становятся крайне уязвимыми из-за массового распространения FPV-дронов и других способов поражения. ISW считает, что это может привести к заметной трансформации характера боевых действий.

«Фронт постепенно может стать менее позиционным, а количество тактических маневров увеличиться. Ключевую роль в этом процессе играются новые технологии и постоянно меняются приемы ведения войны. Обе стороны пытаются найти способы использовать бронетехнику и живую силу так, чтобы снизить угрозу беспилотников и одновременно создать локальное преимущество», — считают эксперты.

Таким образом, провал российского механизированного наступления под Добропольем может оказаться не концом подобных попыток, а началом поиска Москвой новой тактики. ISW ожидает, что именно такие локальные маневры могут стать одной из отличительных черт дальнейших боев.

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