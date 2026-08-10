Дно Дуная открыло страшную тайну: что нашли из-за рекордной засухи

Что нашли на дне Дуная / © Associated Press

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Аномальная жара и засуха, охватившие Европу и Великобританию, начали обнажать то, что многие годы или столетия оставалось скрытым под водой. Обмеление рек, водохранилищ и озер по всей территории континента открыло исследователям уникальный доступ к историческим артефактам.

Об этом пишет Mirror.

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Рекордная жара оголила скрытую историю: из-под воды «вынырнули» кости мамонта и вещи нацистов

Рекордно низкий уровень воды в Дунае в районе Будапешта позволил найти военный мотоцикл Wehrmacht модели DKW NZ 350-1, выпущенный в Германии в конце Второй мировой войны. Мотоцикл нашли на берегу прямо напротив здания венгерского парламента.

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Рядом с мотоциклом в речном иле обнаружили немецкую военную канистру с остатками горючего, противотанковые мины TMi-35 и фрагменты гранат, которые впоследствии обезвредили взрывотехники Вооруженных сил Венгрии.

Кроме техники и боеприпасов, специалисты Немецкой комиссии по военным захоронениям изъяли остатки двух солдат Вермахта. Оба имели целые двойные опознавательные жетоны. Это свидетельствует о том, что их смерть в свое время так и не была зарегистрирована в Берлине. После процедуры официальной идентификации их похоронят с другими военными на немецком военном кладбище в Будапеште.

В Болгарии, неподалеку от села Ряхово, местный житель заметил на осмелевшем дне кости древнего мамонта. Ученые из Регионального исторического музея Руссе подтвердили, что останки принадлежат молодому шерстистому мамонту.

Уникальность находки состоит в том, что в иле сохранились сразу оба бивня животного, что встречается крайне редко. Артефакты отправили в музейную лабораторию для консервации и химического укрепления, после чего их выставят для всеобщего обозрения.

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Директор музея профессор Николай Ненов объяснил, что десятки тысяч лет назад эта территория имела совсем другой ландшафт:

«Ученые, которые исследовали эту местность раньше, предполагали, что здесь есть остатки. Сейчас эта территория является частью Дуная, но тысячи лет назад это, вероятно, было болотом».

Засушливая погода в Великобритании выжгла газонную траву, благодаря чему на поверхности проступили очертания древних архитектурных сооружений и садов, давно утраченных для истории.

На южном газоне имения Чатсворт-хаус в Дербишире проявились узоры Большого партера — орнаментального сада, созданного для 1-го герцога Девонширского примерно в 1699 году. Сад засыпали и заменили новым дизайном около 1730 года. Поскольку трава, засеянная на месте бывших троп и клумб, имеет более короткие корни, во время жары она выгорает быстрее, временно обнажая подземные контуры сада XVII века.

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Похожее явление зафиксировали и в Оксфордшире — на территории Бленгеймского дворца. Жара оголила очертания 300-летнего сада, созданного в 1705 году королевским садоводом Генри Вайзом. Этот партер был разобран еще в 1760-х годах во время масштабной реконструкции ландшафта, но нынешняя засуха снова вывела его контуры на поверхность.

Жара: последние новости

Напомним, по данным Европейской службы по изменению климата Copernicus (C3S), Мировой океан прогрелся до очередного температурного максимума: средняя температура поверхности моря в июле достигла 20,96 °C. Это значит, что совсем скоро жара усилится, а по всему миру снова будут аномальные вызовы погоды.

По прогнозам Всемирной метеорологической организации, нынешний супер-Эль-Ниньо может стать самым интенсивным за всю историю наблюдений, а его пиковые последствия проявятся в начале следующего года.

Это потепление влечет за собой масштабные погодные аномалии и глобальное перераспределение осадков. В то время как Африканский Рог, запад Северной Америки и отдельные районы Центральной Азии окажутся под угрозой наводнений, Северная Европа, Австралия, Индия и юг Центральной Америки будут страдать от засухи.

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