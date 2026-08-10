С какими продуктами микропластик попадает в организм и как есть его меньше

И в бутылочной, и в водопроводной находят микропластик / © Associated Press

Реклама

Микропластик уже давно стал невидимым спутником нашей повседневной жизни. Он попадает в воду из-под крана, осыпается с кухонной утвари, проникает в овощи, мясо и даже в яичные желтки.

Об этом пишет egeszsegkalauz.

Реклама

Если вы внимательнее присмотритесь к своей кухне, то начнете распознавать, как микропластик попадает в наши блюда: он отслаивается от лопатки, которой вы готовите завтрак, просачивается из пластиковой бутылки с водой, которую вы кладете в рюкзак своего ребенка, и плавает в чашке чая на вашем столе. Он также глубоко спрятан в продуктах, которые мы едим — от гамбургеров до меда.

Реклама

Исследования показывают, что пластик содержится во всем: во фруктах, овощах, хлебе, рыбе, мясе, меде и молочных продуктах. Например, в соли микропластик встречается особенно часто — его находят в большинстве марок, особенно в морской. В рисе частицы пластика присутствуют независимо от упаковки, но простое промывание перед варкой может сократить их количество почти наполовину.

Что касается нагрева, то чем горячее пластик, тем больше микропластика он, как правило, выделяет. Одно исследование показало, что пластиковые контейнеры, нагретые в микроволновке в течение трех минут, могут высвобождать до 4,22 миллиона микро- и 2,11 миллиарда нанопластиковых частиц с одного квадратного сантиметра пластика.

Использование подобных контейнеров в холодильнике также может высвобождать от миллионов до миллиардов частиц микро- и нанопластика, но в течение гораздо более длительного периода — шести месяцев, по данным исследования.

Помещение горячего напитка в одноразовый стаканчик также генерирует микропластик. В одном исследовании протестировали несколько разновидностей и обнаружено, что стаканчики, изготовленные из полипропилена, содержащие горячую воду при температуре 50°C, выделяют больше микропластика — для всех типов стаканчиков было меньше загрязнения, когда содержимое было холодным.

Реклама

Как уменьшить количество пластика в еде

Перекладывайте еду из доставки в стеклянную или керамическую посуду перед разогреванием.

Откажитесь от разогрева пищи в пластиковых контейнерах в микроволновке.

Замените пластиковые бутылки на многоразовые стеклянные или металлические емкости для воды.

Воздействие микропластика на здоровье человека пока до конца не изучено. Его находят практически во всех органах, включая мозг, кровь и плаценту, однако неизвестно, всегда ли он наносит вред, может ли оставаться в организме без последствий. Некоторые частицы выводятся естественным путем, но вопрос их долгосрочного воздействия остается открытым.

Напомним, 17 образцов человеческих артерий, исследованные учеными после операций, содержали микропластик. В артериях с жировыми бляшками его было примерно вдвое больше.

Новости партнеров